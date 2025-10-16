ETV Bharat / state

नान घोटाले में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली जमानत

आलोक शुक्ला गए घर: नान घोटाला केस में जमानत मिलने के बाद आलोक शुक्ला अपने घर चले गए. छत्तीसगढ़ के नान घोटाला मामले में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला 22 सितंबर को रायपुर के कोर्ट में सरेंडर किए थे. जिसके बाद 4 सप्ताह की रिमांड प्रवर्तन निदेशालय को मिली थी. चार सप्ताह तक अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में दिल्ली मुख्यालय में थे.

शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग स्कैम में आरोपी हैं टुटेजा: एसीबी मामले की जांच में अनिल टुटेजा कस्टम मिलिंग और शराब घोटाला मामले के भी आरोपी हैं. उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली है. इसलिए अनिल टुटेजा को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

गुरुवार को दोनों की कोर्ट में हुई पेशी: नान घोटाला केस में गुरुवार को रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की रायपुर कोर्ट में पेशी हुई. अदालत ने दोनों को नान घोटाला केस में जमानत दे दी. इसके बाद भी अनिल टुटेजा की परेशानी खत्म नहीं हुई. वो अभी जेल में रहेंगे.

रायपुर: नान घोटाला केस में रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है. इसके बावजूद अनिल टुटेजा अभी जेल में रहेंगे. क्योंकि उन्हें कस्टम स्कैम औऱ शराब घोटाले में जेल भेजा गया है.

नान घोटाला मामले में 4 सप्ताह तक रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की ईडी की रिमांड पर दिल्ली मुख्यालय में रखा गया था. उनसे पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें गुरुवार को रायपुर के कोर्ट में पेश किया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रायपुर के कोर्ट में रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को जमानत मिली है. अनिल टुटेजा को कस्टम मिलिंग और शराब घोटाले में बेल नहीं मिल पाई है. जिसके कारण अनिल टुटेजा को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया- सौरभ कुमार पांडेय, ईडी के वकील

कब हुआ था नान घोटाला?: छत्तीसगढ़ में फरवरी 2025 में बड़े पैमाने पर नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला हुआ था. नागरिक आपूर्ति निगम में चावल, नमक सहित खाद्य पदार्थों के परिवहन और भंडारण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी. इन्हीं शिकायतों के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने नान मुख्यालय के साथ ही 28 स्थान पर एक साथ छापेमारी की थी.

इस छापेमार कार्रवाई में 1.75 करोड़ रुपये से ज्यादा की नगद राशि बरामद की गई थी. उसके बाद जब एसीबी ने इस केस में आगे की कार्रवाई की तो करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये मिले थे. जांच पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ एसीबी ने कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. करीब 5 हजार पन्ने का चालान पेश किया गया था औऱ 213 गवाह बनाए गए थे. इसी केस में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी.