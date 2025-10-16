ETV Bharat / state

नान घोटाले में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली जमानत

नान घोटाले में पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को राहत मिली है.

CG NAAN SCAM
रायपुर की विशेष अदालत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: नान घोटाला केस में रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है. इसके बावजूद अनिल टुटेजा अभी जेल में रहेंगे. क्योंकि उन्हें कस्टम स्कैम औऱ शराब घोटाले में जेल भेजा गया है.

गुरुवार को दोनों की कोर्ट में हुई पेशी: नान घोटाला केस में गुरुवार को रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की रायपुर कोर्ट में पेशी हुई. अदालत ने दोनों को नान घोटाला केस में जमानत दे दी. इसके बाद भी अनिल टुटेजा की परेशानी खत्म नहीं हुई. वो अभी जेल में रहेंगे.

शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग स्कैम में आरोपी हैं टुटेजा: एसीबी मामले की जांच में अनिल टुटेजा कस्टम मिलिंग और शराब घोटाला मामले के भी आरोपी हैं. उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली है. इसलिए अनिल टुटेजा को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

आलोक शुक्ला गए घर: नान घोटाला केस में जमानत मिलने के बाद आलोक शुक्ला अपने घर चले गए. छत्तीसगढ़ के नान घोटाला मामले में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला 22 सितंबर को रायपुर के कोर्ट में सरेंडर किए थे. जिसके बाद 4 सप्ताह की रिमांड प्रवर्तन निदेशालय को मिली थी. चार सप्ताह तक अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में दिल्ली मुख्यालय में थे.

नान घोटाला मामले में 4 सप्ताह तक रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की ईडी की रिमांड पर दिल्ली मुख्यालय में रखा गया था. उनसे पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें गुरुवार को रायपुर के कोर्ट में पेश किया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रायपुर के कोर्ट में रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को जमानत मिली है. अनिल टुटेजा को कस्टम मिलिंग और शराब घोटाले में बेल नहीं मिल पाई है. जिसके कारण अनिल टुटेजा को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया- सौरभ कुमार पांडेय, ईडी के वकील

कब हुआ था नान घोटाला?: छत्तीसगढ़ में फरवरी 2025 में बड़े पैमाने पर नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला हुआ था. नागरिक आपूर्ति निगम में चावल, नमक सहित खाद्य पदार्थों के परिवहन और भंडारण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी. इन्हीं शिकायतों के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने नान मुख्यालय के साथ ही 28 स्थान पर एक साथ छापेमारी की थी.

इस छापेमार कार्रवाई में 1.75 करोड़ रुपये से ज्यादा की नगद राशि बरामद की गई थी. उसके बाद जब एसीबी ने इस केस में आगे की कार्रवाई की तो करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये मिले थे. जांच पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ एसीबी ने कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. करीब 5 हजार पन्ने का चालान पेश किया गया था औऱ 213 गवाह बनाए गए थे. इसी केस में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी.

भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला, EOW ने पेश किया 7500 पन्नों का चालान, 10 आरोपियों के नाम

Weather Updates: छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई, पूरे सीजन में हुई सामान्य से अधिक वर्षा

त्योहार के बीच सफाईकर्मी हड़ताल पर, कांग्रेस का तंज- महापौर जापान में और रायपुर कचरे के ढेर में, ये ट्रिपल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन

TAGGED:

BAIL TO ALOK SHUKLA
RAIPUR COURT
छत्तीसगढ़ में नान घोटाला
शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग स्कैम
CG NAAN SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.