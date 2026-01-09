बंगाल की जंग में छत्तीसगढ़ की घुसपैठ! , क्या साय मॉडल चलेगा या भूपेश फॉर्मूला होगा फेल?
रायपुर: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. सियासत का तापमान चरम पर पहुंच गया है. इस बार मुकाबला सिर्फ बंगाल की पार्टियों के बीच नहीं है, बल्कि इसमें जबरन एक नया नाम जोड़ा जा रहा है, जो नाम छत्तीसगढ़ का है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी-अपनी नाकामी और सियासी कमजोरियों को छुपाने के लिए अब दूसरे राज्य के “मॉडल” बेचने में जुट गई हैं.
भाजपा जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पर महिला सशक्तिकरण का ढोल पीट रही है, तो कांग्रेस भूपेश बघेल के पुराने और अब खारिज हो चुके फॉर्मूलों को बंगाल में री-पैक कर बेचने की कोशिश कर रही है. बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की जनता वाकई बाहर से आयात किए गए इन सियासी प्रयोगों को स्वीकार करेगी?
साय मॉडल से बदलेगा बंगाल, या सिर्फ चुनावी जुमला?
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर पूरे भरोसे से कहते हैं, छत्तीसगढ़ का असर बंगाल में दिखेगा. तर्क दिया जा रहा है कि साय सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया है और उसका संदेश बंगाल तक पहुंचेगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ सरकारी घोषणाओं और योजनाओं के पोस्टर बंगाल की जमीनी सियासत बदल सकते हैं? हकीकत यह है कि भाजपा खुद बंगाल में अपने चेहरे और मुद्दों को लेकर उलझी हुई है, इसलिए अब वह दूसरे राज्य की बैसाखी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है.
तेंदूपत्ता का सपना और बीड़ी मजदूरों का वोट, बदलेगी हकीकत या टूटेगा भ्रम
भाजपा यह भी गिना रही है कि छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता की कीमत ₹5500 कर दी गई है. बंगाल के बीड़ी मजदूर इससे प्रभावित होंगे. तर्क यह है कि बंगाल में भी तेंदूपत्ता तोड़ा जाता है और बीड़ी उद्योग बड़ा है. लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि बंगाल का मजदूर दिल्ली या रायपुर के आंकड़ों से नहीं, बल्कि अपने पेट और अपनी स्थानीय सरकार के फैसलों से वोट करता है. सवाल यह भी है कि क्या भाजपा के पास बंगाल के लिए कोई अपना ठोस रोडमैप है या वह सिर्फ छत्तीसगढ़ का पर्चा बांटकर वोट मांगने निकली है.
कांग्रेस का भूपेश कार्ड, पुरानी बोतल में पुरानी शराब
कांग्रेस को भी बंगाल में अपनी जमीन खिसकती दिख रही है, इसलिए उसने भूपेश बघेल सरकार के दौर की योजनाओं को “मॉडल” बताकर पेश करना शुरू कर दिया है. कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर बड़े आत्मविश्वास से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस मॉडल को वह बेच रहे हैं, वही मॉडल छत्तीसगढ़ में सत्ता नहीं बचा पाई. बिजली बिल हाफ, कर्जमाफी, धान बोनस और गौठान, ये सब अब पुराने पोस्टर बन चुके हैं, जिन पर जनता पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है.
बंगाल को छत्तीसगढ़ समझने की भूल तो नहीं
कांग्रेस का दावा है कि वह आदिवासी, किसान और गरीब के नाम पर बंगाल में भी वही प्रयोग दोहराएगी. लेकिन सवाल यह है कि बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक संरचना क्या छत्तीसगढ़ जैसी है? साफ है, नहीं. बंगाल की राजनीति का डीएनए अलग है, मुद्दे अलग हैं और यहां का वोटर भी ज्यादा राजनीतिक रूप से सजग और आक्रामक माना जाता है. यहां दूसरे राज्य की कॉपी-पेस्ट राजनीति चल जाना इतना आसान नहीं है.
असल खेल दिल्ली खेलेगी, रायपुर नहीं
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा कहते हैं, छत्तीसगढ़ के नेता और कार्यकर्ता भले ही बंगाल में डेरा डाल दें, लेकिन न तो भूपेश मॉडल और न ही महतारी वंदन या कोई और छत्तीसगढ़ी योजना वहां कोई तूफान लाने वाली है. अगर कोई फैक्टर चलेगा, तो वह केंद्र सरकार का कोई बड़ा दांव या फिर बंगाल के अपने स्थानीय मुद्दे होंगे. दूसरे राज्यों से उधार लिए गए नारे वहां ज्यादा दूर तक नहीं चलने वाले हैं.
फिलहाल बंगाल की जंग में छत्तीसगढ़ को घसीटना एक सियासी मजबूरी ज्यादा और रणनीतिक ताकत कम दिख रही है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने घर की कमजोरियां छुपाने के लिए दूसरे राज्य के नाम का सहारा ले रही हैं. लेकिन अंत में फैसला बंगाल की जनता करे. यह जनता शायद ही किसी “आयातित मॉडल” के झांसे में आने वाली है. सवाल यह नहीं है कि साय मॉडल चलेगा या भूपेश फॉर्मूला, असली सवाल यह है कि क्या बंगाल इन दोनों को सिरे से खारिज कर देगा?