अवैध खनन पर प्रशासन का एक्शन, मजदूरों की मौत के बाद सख्ती
सूरजपुर जिले में अवैध बोल्डर खनन के दौरान दो मजदूरों की मौत के बाद प्रशासन अब लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 7, 2026 at 6:45 PM IST
सूरजपुर: खनिज विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से जिलेभर में जांच अभियान चला रहे हैं. इसी कड़ी में देवीपुर स्थित तीन क्रशर इकाइयों को सील कर दिया गया है.
मलबा धंसने से हुई थी दो मजदूरों की मौत
बीते दिनों अवैध रूप से गिट्टी बनाने के लिए बोल्डर निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया था. खनन के समय अचानक मलबा धंसने से दो मजदूर उसकी चपेट में आ गए थे, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस घटना के बाद अवैध खनन और क्रशर संचालन को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे.
हादसे से सबक, जांच में जुटा विभाग
हादसे के बाद प्रशासन ने जिलेभर में क्रशर इकाइयों और खनन गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है. इसी अभियान के तहत देवीपुर क्षेत्र में संचालित तीन क्रशरों का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान क्रशरों में लाए जा रहे बोल्डरों से संबंधित दस्तावेजों और संचालन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट में अनियमितताएं और कमियां पाई गईं. इसके बाद प्रशासन ने तीनों क्रशर इकाइयों को सील करने की कार्रवाई की.
एसडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि हाल ही में हुए हादसे को गंभीरता से लेते हुए जिलेभर में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. जिन क्रशरों में नियमों का उल्लंघन या दस्तावेजों की कमी पाई जाएगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. दो तीन दिन पहले देवीपुर में चट्टान को खोदते समय दो ग्रामीणों की मौत हो गई थी. इसे ध्यान में रखते हुए क्रशर की जांच की जा रही है-शिवानी जायसवाल, एसडीएम, सूरजपुर
लगातार जारी रहेगा अभियान-एसडीएम
एसडीएम शिवानी जायसवाल ने कहा कि इस घटना से पहले भी खनिज विभाग की तरफ से क्रशर को नोटिस जारी किया गया था, अब भी लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि अवैध खनन और नियमों के विपरीत संचालित क्रशर इकाइयों पर यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.