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कोरिया रेत विवाद और मर्डर के बाद हरकत में प्रशासन, खनिज विभाग का ऑपरेशन तेज

रेत विवाद के बाद कोरिया में बीजेपी नेता सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गई. इसके बाद अब जिला प्रसासन अलर्ट मोड पर है.

Illegal transportation of sand in Korea
कोरिया में रेत का अवैध परिवहन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 10:43 PM IST

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कोरिया: जिले में रेत के अवैध कारोबार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ खनिज चोरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून-व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बन चुका है. कथित तौर पर तीन लोगों को कार में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की घटना ने पूरे जिले को हिला दिया है. इस घटना के बाद एक बार फिर जिले में चल रहे अवैध खनिज कारोबार को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

खनिज विभाग की कार्रवाई तेज

रेत कारोबार से जुड़े इस सनसनीखेज मामले के बाद जिला प्रशासन अब अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है. कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देश पर खनिज विभाग, उड़नदस्ता दल और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जांच और नाकेबंदी कर अवैध रेत परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन के अनुसार एक दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है.

कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव (ETV BHARAT)

क्या देर से जागा प्रशासन ?

रेत, कोयला, गिट्टी, मुरूम और ईंट जैसे खनिजों के अवैध परिवहन पर लगातार निगरानी रखने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात पर उठ रहे सवाल अब भी कायम हैं. जिला खनिज अमले के साथ केंद्रीय खनिज टीम भी सक्रिय होने की बात कही जा रही है. कार्रवाई के बाद अवैध कारोबारियों में हड़कंप का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह अभियान केवल कुछ दिनों की सख्ती तक सीमित रहेगा या फिर अवैध खनन के खिलाफ स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी?

Stone mining in Korea
कोरिया में पत्थर खनन (ETV BHARAT)

रेत विवाद से जुड़ी इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि अवैध खनिज कारोबार अब केवल सरकारी राजस्व का नुकसान नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है. तीन लोगों की मौत के बाद शुरू हुई प्रशासनिक कार्रवाई पर अब लोगों की नजर बनी हुई है. सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस बार अवैध कारोबार की जड़ों तक पहुंच पाएगा या फिर समय बीतने के साथ हालात दोबारा पुराने ढर्रे पर लौट जाएंगे.

Sand mining in Korea
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कोरिया रेत विवाद में हत्या
कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव
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