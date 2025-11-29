ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट, साइक्लोन दितवाह का दिखाई पड़ेगा असर

साइक्लोन दितवाह के चलते अगले 2 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना है.

CYCLONIC STORM DITWAH
साइक्लोन दितवाह का दिखाई पड़ेगा असर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 4:31 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट शुक्रवार तक दर्ज कई है. शनिवार से मौसम में फिर बदलाव आया है. मौसम में बदलाव की वजह साइक्लोन दितवाह को मौसम विभाग बता रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार से अगले तीन दिनों तक फिर एक बार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के चांसेस हैं.

साइक्लोन दितवाह का दिखेगा असर

मौसम विभाग का कहना है कि श्रीलंका और उसके आसपास एक साइक्लोन दितवाह बना हुआ है. इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों के बाद प्रदेश में हल्के बादल छाए रहेंगे. इसके साथ ही हल्की बारिश होने के आसार भी बने हुए हैं. यह साइक्लोन 30 नवंबर तक उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र के आसपास लैंडफाल होने के चांसेस हैं.

साइक्लोन दितवाह का दिखाई पड़ेगा असर (ETV Bharat)

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला का कहना है कि पिछले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है. शनिवार से लेकर अगले तीन दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक फिर से वृद्धि होने की संभावना है. आज की स्थिति में सरगुजा संभाग में 7 से लेकर 9 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है.

मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है. अगले तीन दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है. दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्से में हल्के बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश की होने की संभावना है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

तापमान में इजाफा, छाए रहेंगे बादल

ठंड बढ़ने के पीछे कारण यह है कि पिछले 2 दिनों से उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं आ रही थी, जिसके कारण ठंड महसूस हो रही है. अब हवा की दिशा बदल कर पूर्व हो गई है. इस वजह से प्रदेश न्यूनतम तापमान में वृद्धि का दौर जारी है. आज की स्थिति में श्रीलंका और उसके आसपास दितवाह नाम का एक साइक्लोन बना है. यह साइक्लोन 30 नवंबर तक उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए उत्तर तमिलनाडु दक्षिण आंध्र के आसपास लैंडफाल होने के चांसेस हैं.

साइक्लोन दितवाह का असर

साइक्लोन की वजह से हवा की दिशा बदली है. अगले 2 दिनों के बाद साइक्लोन की वजह से हल्के बादल छाए रहने के चांसेस हैं. आज की स्थिति में शीत लहर चलने जैसी कोई स्थिति नहीं है और ना ही इसके लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है.


बड़े शहरों का तापमान

  • रायपुर का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री.
  • माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री.
  • बिलासपुर का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री.
  • पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री.
  • अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री.
  • जगदलपुर का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री.
  • दुर्ग का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री.
  • राजनादगांव का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री.

