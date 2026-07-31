एमसीबी में महिला कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, प्रह्लाद जोशी और कंगना रनौत का फूंका पुतला
एमसीबी में महिला कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया. शिक्षा मंत्री पह्लाद जोशी और कंगना के खिलाफ हल्ला बोला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 10:36 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी के जिला मुख्यालय में महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. राजीव गांधी चौक पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया. प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस के साथ पुतला छीनने को लेकर हल्की खींचतान भी देखने को मिली.
प्रह्लाद जोशी और कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन
महिला कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विवादित बयान दिया है. इसके अलावा भाजपा सांसद कंगना रनौत ने देश की युवा पीढ़ी विशेषकर जेन जी की बेटियों पर कथित अमर्यादित टिप्पणी की है. यह महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला है. इसी के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया.
राजीव गांधी चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने पहले दोनों नेताओं के पुतलों को सड़क पर रखकर जमकर नारेबाजी की और फिर डंडों से पिटाई करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया. इसके बाद पुतलों में आग लगा दी गई, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
अगर महिलाओं और युवाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भाजपा नेताओं की ऐसी कथित बयानबाजी जारी रही तो प्रदेशभर में आंदोलन और तेज किया जाएगा-प्रभा पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, मनेंद्रगढ़
पुतला दहन के दौरान पुलिस ने आग पर काबू पाने के लिए पानी डालकर पुतला बुझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलते हुए पुतले को उठाकर पुलिस के प्रयास को विफल कर दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की खींचतान भी हुई. कार्यकर्ता जलते पुतले को लेकर चौक पर घूमते रहे और केंद्र सरकार तथा भाजपा के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे. पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा.