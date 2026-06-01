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जशपुर नगर पालिका उपचुनाव, 67.78 फीसदी हुआ मतदान, 4 जून को होगी काउंटिंग

67.68 प्रतिशत मतदान के साथ संपन्न हुआ जशपुर नगर पालिका उपचुनाव. अब नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी.

By election for the Jashpur Municipal Council
नगर पालिका परिषद जशपुर का उपचुनाव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
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जशपुर: नगर पालिका परिषद जशपुर के वार्ड क्रमांक 8 और 14 में सोमवार को वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया. दोनों वार्डों में कुल 67.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसे प्रशासन ने संतोषजनक मतदान प्रतिशत बताया है.

सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग

निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदान ईवीएम मशीनों के माध्यम से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया गया. वोटिंग के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. मतदान की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा एवं सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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मतदान केंद्रों पर थे जरूरी इंतजाम

मतदान केंद्रों में मतदाता सहायता केंद्र, पेयजल, छायादार प्रतीक्षा स्थल तथा प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी. वहीं वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए व्हीलचेयर की विशेष व्यवस्था की गई थी. मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं निर्बाध बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी.

कितने मतदान केंद्र बनाए गए ?

उपचुनाव के लिए कुल तीन मतदान केंद्र बनाए गए थे वार्ड क्रमांक 8 के मतदाताओं के लिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम नवीन आदर्श विद्यालय जशपुर में मतदान केंद्र क्रमांक 8 एवं 9 स्थापित किए गए थे. वहीं वार्ड क्रमांक 14 के मतदाताओं के लिए शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जशपुरनगर में मतदान केंद्र क्रमांक 18 बनाया गया था.

नतीजों पर सबकी नजरें

अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं. उपचुनाव में डाले गए मतों की गणना 4 जून 2026 को की जाएगी, जिसके बाद दोनों वार्डों के नए पार्षदों की तस्वीर साफ हो जाएगी. वोटरों ने अपना फैसला दे दिया है. अब 4 जून को पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकती है.

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