अजित पवार के निधन पर शोक की लहर,छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की विमान दुर्घटना में मौत हो गई.छत्तीसगढ़ के नेताओं ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है.
Published : January 28, 2026 at 11:51 AM IST
Updated : January 28, 2026 at 1:11 PM IST
रायपुर : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो गई.इस हादसे में क्रू मेंबर्स समेत 5 लोगों की जान गई है.बताया जा रहा है कि अजित पवार का चार्टेड प्लेन बारामती के पास क्रैश हो गया.बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ.नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने हादसे में पांच लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है.जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके पर्सनल असिस्टेंट,सुरक्षाकर्मी और दो क्रू मेंबर्स हैं. छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है.
सीएम विष्णुदेव साय ने व्यक्त किया दुख
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजित पवार जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है.अजित पवार जी का सम्पूर्ण जीवन कृषक कल्याण, जनसेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रहा. उनका असमय देहावसान न केवल उनके परिजनों एवं समर्थकों के लिए, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है.
महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।
श्री अजित पवार जी का सम्पूर्ण जीवन कृषक कल्याण, जनसेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रहा। उनका असमय देहावसान…
महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी एक महान जननेता थे। उनका लंबा और समृद्ध राजनीतिक जीवन रहा। उनकी असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
ॐ शांति।#AjitPawar pic.twitter.com/86ujUE1lbW
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी के विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।
इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।
विनम्र… pic.twitter.com/zIMXiy3hje
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अजित पवार जी के विमान हादसे में निधन का समाचार अत्यंत ही दुखद, पीड़ादायक और स्तब्ध करने वाला है।
अजित पवार जी एक अनुभवी, कर्मठ एवं जनसेवा के प्रति समर्पित नेता थे। महाराष्ट्र के विकास में उनका… pic.twitter.com/n4Z9PlMNE1
महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना में देहांत का दुखद समाचार मिला।
उनका आकस्मिक देहांत महाराष्ट्र की राजनीति और समाज के लिए अत्यंत हृदयविदारक है, भगवान श्रीहरि से प्रार्थना है कि इस हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को श्रीधाम में… pic.twitter.com/wBpM5HR5mq
कांग्रेस के नेताओं ने भी शोक किया व्यक्त
वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस नेताओं ने अपनी संवेदनाओं ने व्यक्त की है.
महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी सहित पांच विमान सवारों के निधन का समाचार दुखद है.
ईश्वर उनके परिवारजनों एवं अजीत दादा के समर्थकों को यह गहरा आघात सहने की शक्ति दे.
हम सब उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं. ॐ…
बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार सहित 6 लोगों की दुःखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों, चाहने वालों को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान दें
ॐ शांति@AjitPawarSpeaks pic.twitter.com/ciOMLPzwGM
कहां जा रहे थे अजित पवार ?
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में आयोजित सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे. हादसे के बाद दिल्ली में मौजूद उनके चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो गए हैं.वहीं पवार फैमिली से जुड़े सभी लोग मुंबई आवास पर इकट्ठा हो रहे हैं.
