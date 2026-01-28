ETV Bharat / state

अजित पवार के निधन पर शोक की लहर,छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

रायपुर : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो गई.इस हादसे में क्रू मेंबर्स समेत 5 लोगों की जान गई है.बताया जा रहा है कि अजित पवार का चार्टेड प्लेन बारामती के पास क्रैश हो गया.बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ.नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने हादसे में पांच लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है.जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके पर्सनल असिस्टेंट,सुरक्षाकर्मी और दो क्रू मेंबर्स हैं. छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

सीएम विष्णुदेव साय ने व्यक्त किया दुख

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजित पवार जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है.अजित पवार जी का सम्पूर्ण जीवन कृषक कल्याण, जनसेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रहा. उनका असमय देहावसान न केवल उनके परिजनों एवं समर्थकों के लिए, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है.