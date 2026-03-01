ETV Bharat / state

रोड एक्सीडेंट में मददगार बनेंगे राहवीर, सरकार देगी 25 हजार रुपये का अवॉर्ड, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी का ऐलान

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में हर साल सैकड़ों लोग सड़क हादसे का शिकार होते हैं. सड़क हादसे की स्थिति में सबसे बड़ी समस्या हादसे के शिकार लोगों को मदद पहुंचाने में देखी जाती है. लोग डर की वजह से हादसे के शिकार लोगों को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है. अब इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब सड़क दुर्घटनाओं में मददगार राहवीर बनेंगे. सरकार उन्हें सम्मान के तौर पर 25 हजार रुपये की राशि देगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया राहवीर योजना का मकसद

इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ यानी दुर्घटना के पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वहीं घायल को डेढ़ लाख रुपये तक का उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.इस योजना को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खड़गवां में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों से आगे आकर ‘राहवीर’ बनने की अपील की. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण समय पहला एक घंटा होता है. यदि इस दौरान घायल को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले लोग मानवीय आधार पर मदद करने से इसलिए कतराते थे क्योंकि उन्हें पुलिस पूछताछ और कानूनी प्रक्रियाओं का डर रहता था. कई मामलों में मददगारों को अनावश्यक रूप से थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे.