नवा बिहान योजना के तहत वैकेंसी, नौकरी का सुनहरा अवसर, जानिए आवेदन की अंतिम तारीख
महिला एवं बाल विकास अंतर्गत नवा बिहान योजना के लिए वैकेंसी निकाली गई है.इस वैकेंसी में आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च 2026 है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 6, 2026 at 12:54 PM IST
दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा में नवा बिहान योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में वैकेंसी निकली है.इस भर्ती में कार्यस्थल दंतेवाड़ा जिला ही रहेगा. इस भर्ती में जो पद स्वीकृत हैं उनका उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना है.आईए जानते हैं भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
|क्रमांक
|पद का नाम
|पद संख्या
|वेतन
|कैटेगरी
|1
|कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड-03
|01
|18000 रुपए प्रति माह
|अनारक्षित
|2
|भृत्य (प्यून)
|01
|14400 रुपए प्रति माह
|अनारक्षित
इन दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है-
पद क्रमांक 1- कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक
- 12वीं पास या स्नातक
- डाटा एंट्री स्पीड: 10,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा
- कम्प्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा
- अनुभव: कम से कम 2 वर्ष
- अंग्रेजी टाइपिंग पास होना वांछनीय
पद क्रमांक 2 - भृत्य
- कम से कम कक्षा 5वीं पास
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष
- अधिकतम आयु 35 वर्ष
- आयु की गणना: 01 जनवरी 2026
(सरकारी नियम अनुसार छूट मिल सकती है)
इन पदों के लिए कैसे करें आवेदन
- आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में भरना होगा
- वेबसाइट: https://dantewada.nic.in
- आवेदन भेजने का पता
जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)
- भेजने का तरीका- स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, कोरियर
- अंतिम तिथि - 18 मार्च 2026 शाम 5:30 बजे तक
कैसे होगा इन पदों के लिए चयन
कम्प्यूटर ऑपरेटर
- शैक्षणिक योग्यता के अंक: 60 अंक
- अनुभव: 20 अंक
- टाइपिंग एवं कम्प्यूटर टेस्ट: 20 अंक
भृत्य
- 5वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर चयन
भर्ती की जरुरी शर्त : इन पदों की भर्ती संविदा आधार पर होगी.संविदा की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी. केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है.
