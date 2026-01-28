ETV Bharat / state

पेंशन नहीं मिल रहा, पीएफ अटका, भत्ता मिलने में परेशानी, राज्य मानव अधिकार आयोग तक पहुंचे 2157 केस

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के संयुक्त संचालक मनीष मिश्र ने बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच आयोग में कुल 2157 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 978 मामले अभी प्रक्रियाधीन हैं, जबकि शेष मामलों का निराकरण किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि आयोग में सबसे ज्यादा मामले सेवा संबंधी विवादों, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और जीवन निर्वाह भत्ते से जुड़े होते हैं. भूमि से संबंधित मामलों की संख्या आयोग में बहुत कम देखने को मिलती है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है. साल 2025 में आयोग के पास बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंचीं, जिनमें से अधिकांश केसों का निपटारा कर दिया गया है. खासकर पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जीवन निर्वाह भत्ता और सेवा से जुड़े मामलों में आयोग के हस्तक्षेप से पीड़ितों को मदद हासिल हुई है.

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के संयुक्त संचालक मनीष मिश्र ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि नागरिक हितों से जुड़े मुद्दे में लोग यहां शिकायत कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार, जैसे समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, यदि कहीं भी प्रभावित होते हैं तो उससे जुड़ी शिकायत मानव अधिकार आयोग में की जा सकती है.

जब कोई शिकायत आयोग में आती है, तो उसे विधिवत रूप से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. इसके बाद संबंधित विभाग से प्रतिवेदन मंगाकर मामले की जांच की जाती है और फिर नियमानुसार उसका निराकरण किया जाता है- मनीष मिश्र, संयुक्त संचालक, राज्य मानव अधिकार आयोग,छत्तीसगढ़

आयोग की मदद से कई केसों में मिली मदद

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप से कई पीड़ितों को उनके अधिकार और उनकी बकाया राशि वापस मिल सकी है. मनीष मिश्र ने ऐसे कुछ मामलों का जिक्र किया, जिनमें आयोग की भूमिका निर्णायक साबित हुई.

सहायक विस्तार अधिकारी को मिला 4.86 लाख का भुगतान: एक सहायक विस्तार अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है. इस पर आयोग ने संबंधित विभाग से प्रतिवेदन मंगाया. जांच के बाद यह सामने आया कि संबंधित अधिकारी को लगभग 4 लाख 86 हजार रुपए का भुगतान कर दिया गया है.

ग्रामीण बैंक से जुड़ा मामला, 80 हजार रुपए वापस मिले: एक अन्य मामले में ग्रामीण बैंक से जुड़ी शिकायत आयोग तक पहुंची थी, जिसमें खाताधारक ने आरोप लगाया था कि उसके खाते से जरूरत से ज्यादा राशि काट ली गई है. आयोग द्वारा हस्तक्षेप और प्रतिवेदन तलब करने के बाद बैंक और संबंधित विभाग ने बताया कि करीब 80 हजार रुपए वापस खाताधारक के खाते में जमा करा दिए गए हैं.

रिटायरमेंट के बाद नहीं मिला भुगतान, 1.45 लाख दिलाए गए: पिथौरा नगर पंचायत के हराज साहू का मामला भी आयोग के सामने आया था. उन्होंने शिकायत की थी कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है. आयोग की कार्रवाई के बाद उन्हें करीब 1 लाख 45 हजार रुपए का भुगतान प्राप्त हो गया.

पेंशन और सेवा से जुड़े सबसे ज्यादा मामले

मनीष मिश्र ने बताया कि आयोग में आने वाले अधिकांश मामले सेवा से जुड़े होते हैं. इनमें पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जीवन निर्वाह भत्ता जैसे विषय शामिल हैं. कई मामलों में शासकीय कर्मचारी के निधन के बाद पत्नी या बच्चों की पेंशन शुरू नहीं हो पाती, ऐसे मामलों में भी आयोग हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की कोशिश करता है.

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग से आम लोगों को मिल रही मदद

कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग आम नागरिकों के लिए एक मजबूत मंच बनता जा रहा है, जहां सरकारी प्रक्रियाओं में फंसे मामलों को निकालकर लोगों को उनका हक दिलाने की कोशिश की जा रही है. साल 2025 के आंकड़े यह साफ दिखाते हैं कि आयोग की सक्रियता का सीधा फायदा आम लोगों को मिल रहा है.