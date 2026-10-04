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Explainer : 31 मार्च तक नक्सलवाद का अंत नहीं था आसान, हर मोर्चे पर चला अभियान, अब नक्सली संगठनों से जुड़े अनाथ बच्चों की बारी

नक्सलवाद समाप्ति के बाद पुनर्वास बन रही चुनौती ( ETV BHARAT )

रायपुर : 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत करना आसान नहीं था. इसके लिए सरकार और सुरक्षा बलों ने हर मोर्चे पर अभियान चलाया. जंगलों में लगातार सुरक्षा अभियान के साथ नक्सलियों पर दबाव बनाया गया, वहीं आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति के जरिए हिंसा का रास्ता छोड़ चुके लोगों को मुख्यधारा में लौटने का मौका दिया गया. रोजगार, आवास, शिक्षा, खाद्यान्न और सुरक्षा जैसी सुविधाओं से जोड़कर पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, और 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत के ऐलान हुआ, जिसके साथ एक लंबे संघर्ष के अध्याय का समापन हुआ, लेकिन इसके बाद भी पुनर्वास की चुनौती खत्म नहीं हुई है.

पुनर्वास की सफलता का सबसे अहम पैमाना यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को आगे की जिंदगी के लिए स्थायी आजीविका मिलती है या नहीं. मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2026 के बीच कुल 552 आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार से जोड़ा गया. इनमें सबसे ज्यादा 218 लोगों को राजमिस्त्री के काम से जोड़ा गया. 78 को अन्य रोजगार से जोड़ा गया है. 65 को सिलाई या सिविंग ऑपरेटर के रूप में नकौरी मिली है. 50 को कपड़ा फैक्ट्री, 28 को इलेक्ट्रिशियन, 23 को ड्राइवर, 23 को जल वितरक संचालक और 20 को कृषि उद्यमी के तौर पर जोड़ा गया है. इसके अलावा 16 को ऑटो सर्विस या मैकेनिक, 14 को वेल्डर, 6 को शासकीय सेवा, 6 को काष्ठ कारीगर, 3 को वेटर और 2 लोगों को प्लम्बर के रूप में रोजगार मिला है.

सरकार के सामने चुनौती सिर्फ नक्सलियों को हथियार छोड़ने के लिए तैयार करने की नहीं थी, बल्कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना भी था. मिली जानकारी के अनुसार 2,697 आत्मसमर्पित नक्सलियों में से 2,588 को प्रोत्साहन राशि दी गई. इसके अलावा 6 लोगों को शासकीय नौकरी मिली, 43 को अटल आवास या अन्य आवास योजनाओं के तहत आवास आवंटित किया गया, 1,838 को खाद्यान्न योजना का लाभ मिला और 119 आत्मसमर्पित नक्सलियों को यात्री किराए में छूट दी गई.

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की रणनीति में सुरक्षा कार्रवाई के साथ आत्मसमर्पण और पुनर्वास को भी अहम हिस्सा बनाया गया. मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2026 तक कुल 2,697 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इनमें सबसे ज्यादा 918 आत्मसमर्पण बीजापुर में हुए, जबकि सुकमा में 701 और दंतेवाड़ा में 569 नक्सलियों ने हथियार छोड़े. नारायणपुर में 314, कांकेर में 61, बस्तर में 36, गरियाबंद में 29, कोंडागांव में 26, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 15, धमतरी में 13, मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी में 8 और कबीरधाम में 7 आत्मसमर्पण दर्ज किए गए. इससे साफ है कि आत्मसमर्पण की सबसे बड़ी संख्या दक्षिण बस्तर के उन इलाकों से आई, जो लंबे समय तक नक्सली हिंसा का प्रमुख केंद्र रहे.

31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के अंत की घोषणा इसी व्यापक सुरक्षा, आत्मसमर्पण, पुनर्वास और विकास रणनीति की परिणति के रूप में सामने आई. हालांकि अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि इस उपलब्धि को स्थायी सामाजिक शांति में बदला जाए और नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों तथा बच्चों का पुनर्वास भी उतनी ही प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए.

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा कार्रवाई के साथ पुनर्वास और विकास को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया. उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था, आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. 28 मार्च 2025 को लागू पुनर्वास नीति ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए प्रोत्साहन राशि, रोजगार, आवास, खाद्यान्न, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा जैसी सुविधाओं का रास्ता खोला. इसका उद्देश्य केवल हथियार छुड़ाना नहीं, बल्कि हिंसा छोड़ चुके लोगों को स्थायी आजीविका और सम्मानजनक जीवन देना रहा.

छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य को हासिल करने में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वित रणनीति की अहम भूमिका रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान और प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ने पर लगातार जोर दिया, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अभियानों के साथ आत्मसमर्पण, पुनर्वास और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति को मजबूती दी. सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच बढ़ाने और आत्मसमर्पण करने वालों को मुख्यधारा में लौटने का अवसर देने की नीति ने इस अभियान को व्यापक स्वरूप दिया. 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2026 के बीच 2,697 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस रणनीति के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण संकेतक रहा.

नक्सली हिंसा का सबसे भयावह असर सिर्फ सुरक्षा बलों और मुठभेड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बस्तर के ग्रामीण जीवन, शिक्षा, विकास और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा. लंबे समय तक नक्सली संगठनों की दहशत के कारण कई इलाकों में सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी तंत्र की पहुंच प्रभावित रही, वहीं ग्रामीणों के सामने नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष का दबाव भी बना रहा. धमकी, हिंसा, हत्या, विस्थापन और विकास कार्यों में बाधा ने कई परिवारों को असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर किया. ऐसे में 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के अंत का ऐलान केवल एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि उन इलाकों में भय से बाहर निकलकर सामान्य जीवन, शिक्षा, रोजगार और विकास की नई शुरुआत की उम्मीद के रूप में भी देखा गया.

इस पूरी मुहिम का मानवीय पहलू भी सामने आया है. हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों के साथ उनके परिवारों और उन बच्चों के भविष्य का सवाल भी जुड़ा है, जिन्होंने नक्सली संगठनों और हिंसा के माहौल के बीच अपना बचपन बिताया. अब नक्सली संगठनों से जुड़े रहे अनाथ बच्चों के पुनर्वास और अधिकारों पर मानवाधिकार आयोग ने जिम्मेदारी संभाली है. देखिए ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट.

कृषि उद्यमी - 20

राजमिस्त्री - 218

काष्ठ कारीगर - 6

इलेक्ट्रिशियन - 28

कपड़ा फैक्ट्री - 50

वेल्डर - 14

जल वितरक संचालक - 23

ऑटो सर्विस/मैकेनिक - 16

अन्य रोजगार -78

कुल- 552

सुकमा में सबसे ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिला रोजगार

जिलावार देखें तो सुकमा में सबसे ज्यादा 199 आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार मिला. इसके बाद बीजापुर में 160 और दंतेवाड़ा में 128 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया. नारायणपुर में 29, कांकेर में 26, गरियाबंद में 6, बस्तर में 3 और कबीरधाम में 1 आत्मसमर्पित व्यक्ति को रोजगार मिला. यानी कुल 552 रोजगार में सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की हिस्सेदारी 487 है.

कितने सरेंडर नक्सलियों को मिली सरकारी नौकरी ?

यहां सरकारी नौकरी और रोजगार के बीच अंतर समझना जरूरी है. जानकारी के मुताबिक 552 आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार से जोड़ा गया, लेकिन इनमें शासकीय सेवा पाने वालों की संख्या सिर्फ 6 हैं. सुकमा में 3, नारायणपुर में 1, कांकेर में 1 और कबीरधाम में 1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली. बाकी आत्मसमर्पित लोगों को कौशल आधारित, निजी या स्वरोजगार से जुड़े कामों में लगाया गया. इससे यह संकेत मिलता है कि पुनर्वास की नीति का बड़ा आधार सरकारी नौकरी के बजाय कौशल विकास और आजीविका उपलब्ध कराने पर है.

28 मार्च 2025 को आई पुनर्वास नीति

इस पूरी प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 28 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 लागू की. इस नीति का उद्देश्य सिर्फ आत्मसमर्पण कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने, उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने और नक्सल हिंसा के पीड़ित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास देने की व्यवस्था करना है. नीति के तहत जिला स्तर पर पुनर्वास समितियां और नोडल अधिकारियों की व्यवस्था की गई है, ताकि पात्र लोगों की पहचान से लेकर सहायता और पुनर्वास तक की प्रक्रिया की निगरानी हो सके.

नीति में आत्मसमर्पण करने वालों के लिए क्या हैं प्रावधान

पात्र आत्मसमर्पित नक्सली को 50 हजार रुपये की प्रारंभिक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है. हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पर हथियार के प्रकार के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है. घोषित इनामी नक्सली के मामले में नियमों के अनुसार इनाम राशि के भुगतान की व्यवस्था भी है. पांच लाख रुपये या उससे अधिक के इनाम वाले पात्र नक्सली के आत्मसमर्पण करने पर उसे या उसके परिवार के किसी पात्र सदस्य को शासकीय सेवा का अवसर दिए जाने का प्रावधान है. यदि सरकारी नौकरी देना संभव नहीं हो तो 10 लाख रुपये की सावधि जमा का प्रावधान बताया गया है. इसके अलावा बच्चों की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, आवास, खाद्यान्न और सुरक्षा जैसी सुविधाओं को भी पुनर्वास नीति में शामिल किया गया है. अविवाहित आत्मसमर्पित व्यक्ति के लिए पात्रता और निर्धारित शर्तों के तहत एक लाख रुपये तक की विवाह सहायता का भी प्रावधान है.

सरेंडर नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति के प्रावधान

नीति लागू- 28 मार्च 2025

अवधि-2 वर्ष अथवा नई नीति तक

जिला समिति-कलेक्टर अध्यक्ष

समिति सचिव-पुलिस अधीक्षक

नोडल अधिकारी-जिला व सब-डिविजन स्तर

यूनिक ID -प्रत्येक पीड़ित/आत्मसमर्पित व्यक्ति

आत्मसमर्पण प्रोत्साहन राशि ₹50,000

LMG के साथ सरेंडर करने पर — ₹5 लाख

AK-47 के साथ सरेंडर करने पर — ₹4 लाख

मोर्टार के साथ सरेंडर करने पर- ₹2.50 लाख

SLR/INSAS के साथ सरेंडर करने पर- ₹2 लाख

₹5 लाख+ इनामी नक्सली के लिए- पात्रता पर सरकारी नौकरी/वैकल्पिक ₹10 लाख FD

FD की अवधि- 3 वर्ष के अच्छे आचरण के बाद

विवाह सहायता- ₹1 लाख तक

मृत नागरिक के परिवार- ₹5 लाख

स्थायी अपंगता- ₹5 लाख तक

विशेष पुलिस सहयोगी की मृत्यु- ₹10 लाख तक

ग्रामीण भूमि- 1.5 हेक्टेयर तक

शहरी आवासीय भूमि- 4 डिसमिल/1,742 वर्गफीट

भूमि उपलब्ध न होने पर- ग्रामीण ₹4 लाख/शहरी ₹8 लाख

शिक्षा- 18 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क/प्राथमिकता आधारित व्यवस्था

रोजगार- कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार

संपत्ति क्षति- निर्धारित श्रेणी के अनुसार सहायता

कितनी राशि का हुआ भुगतान ?

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मार्च 2026 के विधानसभा दस्तावेज में 2,588 आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की संख्या दर्ज हैं. नीति में पात्र आत्मसमर्पित व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये की प्रारंभिक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान जरूर है, लेकिन वास्तविक कुल भुगतान में हथियार, घोषित इनाम और अन्य पात्र लाभ शामिल हैं.

नक्सल समाप्ति के ऐलान के बाद के आंकडे़

15 जुलाई 2026 को विधानसभा में दी गई जानकारी में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया. गृह विभाग के मुताबिक 28 मार्च 2025 से प्रभावी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण,पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 के प्रभावी होने के बाद 25 जून 2026 तक कुल 1,833 नक्सली-माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया. यह आंकड़ा 19 मार्च को दिए गए 2,697 के आंकड़े से अलग समयावधि का है. 2,697 का आंकड़ा 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2026 तक का है, जबकि 1,833 का आंकड़ा 28 मार्च 2025 से 25 जून 2026 तक का है. यनि 1,833 का आंकड़ा 28 मार्च 2025 को आई पुनर्वास नीति के बाद का है.

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग (ETV BHARAT)

पुनर्वास का मानवीय पहलू, गिरधारी नायक की चिंता

नक्सलवाद के अंत की कहानी सिर्फ आत्मसमर्पण और सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित नहीं है. इसका सबसे महत्वपूर्ण मानवीय पक्ष उन परिवारों और बच्चों से जुड़ा है, जिन्होंने लंबे समय तक नक्सली हिंसा का असर झेला. छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरधारी नायक ने नक्सल प्रभावितों से चर्चा के बाद अनाथ बच्चों की देखभाल को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि कई ऐसे अनाथ बच्चे हैं, जिन्हें नक्सली संगठनों में जोड़ा गया था. ऐसे बच्चों को आगे किसी अपराध या गलत रास्ते पर जाने से रोकना और उनकी देखभाल करना जरूरी है.

दोबारा अपराध या हिंसा के रास्ते पर जाने से बच्चो को है रोकना

गिरधारी नायक का यह बयान पुनर्वास की उस चुनौती को सामने लाता है, जो आत्मसमर्पण के आंकड़ों से आगे है. हथियार छोड़ने के बाद व्यक्ति को रोजगार मिल जाना पुनर्वास का एक हिस्सा है, लेकिन बच्चों को हिंसा के वातावरण से निकालना, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना, परिवार और समाज में उनका पुनर्स्थापन करना और उन्हें दोबारा अपराध या हिंसा के रास्ते पर जाने से रोकना दीर्घकालीन पुनर्वास की बड़ी कसौटी है.

पीड़ितों के पुनर्वास को भी नीति में जगह

मानव अधिकार के नजरिए से पुनर्वास सिर्फ आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सुविधाओं का सवाल नहीं है. नक्सली हिंसा में मारे गए, घायल हुए, स्थायी रूप से दिव्यांग हुए या अपनी संपत्ति और आजीविका गंवाने वाले नागरिकों को राहत देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. पुनर्वास नीति में पात्र मामलों में नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये की सहायता, स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपये तक की सहायता और पीड़ित परिवारों के लिए भूमि या आवास संबंधी प्रावधान किए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 हेक्टेयर तक कृषि भूमि और शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल आवासीय भूमि देने का प्रावधान है. भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4 लाख और शहरी क्षेत्र के लिए 8 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान बताया गया है.

हर मोर्चे पर चला अभियान

31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के अंत का ऐलान हुआ, लेकिन इसे केवल पुनर्वास नीति का परिणाम कहना आंकड़ों के आधार पर उचित नहीं होगा. नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा अभियान, नक्सली कैडर पर कार्रवाई, आत्मसमर्पण, पुनर्वास, विकास कार्यों और प्रशासन की पहुंच. इन सभी को मिलाकर सरकार की रणनीति काम करती रही. पुनर्वास नीति इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही, क्योंकि इसने हिंसा छोड़ने वालों के सामने मुख्यधारा में लौटने के बाद जीवन का एक वैकल्पिक रास्ता रखा. आत्मसमर्पण के आंकड़े भी बताते हैं कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार छोड़े और उनमें से सैकड़ों को रोजगार तथा हजारों को विभिन्न पुनर्वास सुविधाओं से जोड़ा गया

क्या कहते हैं आंकडे़ ?

1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2026 के बीच 2,697 आत्मसमर्पण अपने आप में बड़ा आंकड़ा है. इनमें से 2,588 को प्रोत्साहन राशि मिली, 1,838 को खाद्यान्न योजना का लाभ मिला और 43 को आवास आवंटित हुआ. 552 आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार से जोड़ना पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, हालांकि सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या सिर्फ 6 है. इसका मतलब है कि पुनर्वास मॉडल में सरकारी नौकरी से ज्यादा जोर कौशल और वैकल्पिक आजीविका पर है. वहीं आत्मसमर्पण की सबसे बड़ी संख्या बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे दक्षिण बस्तर के इलाकों से आई है, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण अभियान का असर बड़ा रहा.

लेकिन 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के अंत का ऐलान होने के बाद असली चुनौती पुनर्वास को स्थायी बनाना है. गिरधारी नायक की अनाथ बच्चों को लेकर चिंता इसी तरफ इशारा करती है. अगर आत्मसमर्पित व्यक्ति को रोजगार, उसके परिवार को सुरक्षा और बच्चों को शिक्षा मिलती है, वहीं नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों को न्याय और पुनर्वास मिलता है, तभी सुरक्षा उपलब्धि को स्थायी सामाजिक शांति में बदला जा सकता है. इसलिए 31 मार्च को नक्सलवाद के अंत की घोषणा जहां एक बड़े सुरक्षा लक्ष्य की पूर्ति है, वहीं उसके बाद की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि बस्तर में हथियारों की जगह रोजगार, हिंसा की जगह शिक्षा और भय की जगह भरोसा कितनी मजबूती से कायम होता है.



स्रोत: छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह विभाग की ओर से दी गई जानकारी (19 मार्च और 15 जुलाई 2026), संबंधित प्रपत्र, नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025