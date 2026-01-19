ETV Bharat / state

कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का दिखा दम, सर्वश्रेष्ठ राज्य का मिला पुरस्कार

रायपुर : छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्षेत्र में अहम पुरस्कार हासिल हुआ है. बेंगलुरु में आयोजित 13वें नेशनल रिव्यू कांफ्रेंस में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार मिला है. राज्य को फसल बीमा योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है. इसलिए उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है.

यह पुरस्कार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रदान किया गया. यहां 18-19 जनवरी 2026 को 13वें नेशनल रिव्यू कांफ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें उद्यानिकी विभाग की ओर से प्रभारी संयुक्त संचालक नीरज शाहा ने यह पुरस्कार हासिल किया.

सीएम साय ने कर्मचारियों को दी बधाई

छत्तीसगढ़ को मिली इस सफलता से राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई है. छत्तीसगढ़ सरकार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है. यह पुरस्कार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य सरकार की कृषि नीतियों की सफलता को दर्शाता है.

जानिए क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है. इस योजना से किसानों और अन्नदाताओं को मदद मिलती है. यह एक फसल बीमा योजना है जिससे किसान प्राकृतिक आपदाओं में हुए फसल के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. किसानों को प्राकृतिक विपत्ति, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान की सूरत में किफायती बीमा कवर मिलता है. इस योजना का मकसद किसानों को मदद पहुंचाना है.