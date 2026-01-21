"बांग्लादेशी घुसपैठियों का कटना चाहिए नाम", गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा हमला, बोले- 'आका' राहुल को खुश करने की नौटंकी

"बांग्लादेशी घुसपैठियों का कटना चाहिए नाम", गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा हमला, बोले- 'आका' राहुल को खुश करने की नौटंकी
गृहमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां बस गए हैं, उनके नाम कटने चाहिए और यह कार्रवाई जारी रहेगी.
रायपुर: छत्तीसगढ़ की सियासत में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर मचा घमासान अब 'आर-पार' की जंग में तब्दील हो गया है. मतदाता सूची में नाम काटे जाने के विरोध में कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन पर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हर हाल में काटे जाएंगे.
"किसी का भी नाम कटवाना क्या इतना आसान है?"
कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे धांधली के आरोपों पर तंज कसते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, "यह रणनीति पूर्वक लोगों के बीच गलत भ्रम फैलाया जा रहा है. क्या किसी का नाम कटवाना या जुड़वाना इतना आसान है? मैं आपका नाम कटवा सकता हूं क्या? या आप मेरा नाम कटवा सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है." उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम केवल उन लोगों के काटे जा रहे हैं जिनका 2003 का बेस रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है और जिनके परिवार का कोई अता-पता नहीं है.
कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज: "सिर्फ अपने आका राहुल को दिखाने की कोशिश"
रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प और गिरफ्तारी पर विजय शर्मा ने कहा कि इस प्रदर्शन का जनता से कोई लेना-देना नहीं है."आपके पास अगर कोई तार्किक आधार है तो आपत्ति दर्ज कराइए, उसे ट्रैक कीजिए. लेकिन आप मीडिया के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. यह सब केवल अपने आका राहुल गांधी को खुश करने के लिए किया जा रहा है. कांग्रेस एक खोखली और गलत रणनीति के साथ नीचे उतरने की कोशिश कर रही है."
रायपुर में सियासी बवाल: जेल तक पहुंची लड़ाई
गौरतलब है कि मंगलवार को रायपुर तहसील कार्यालय में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था. इस दौरान पुलिस के साथ हुई तीखी धक्का-मुक्की के बाद कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया. देर रात पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज खुद जेल पहुंचे और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।बैज ने इस पूरी कार्रवाई को 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया है.
SIR पर क्यों मचा है बवाल?
छत्तीसगढ़ में चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है. भाजपा का दावा है कि वह अवैध मतदाताओं को बाहर कर रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राजनीतिक द्वेष के चलते उनके समर्थकों के नाम सूची से गायब करवा रही है.