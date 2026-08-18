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बेमेतरा में सीएमएचओ के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा, पद से हटाने की मांग

बेमेतरा में एनएचएम कर्मचारी संघ और स्वास्थ्यकर्मियों ने जिले के सीएमएचओ के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका है.

Protest by health workers in Bemetara
बेमेतरा में स्वास्थ्यकर्मियों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
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बेमेतरा: एनएचएम कर्मचारी संघ ने सीएमएचओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम (NHM) कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और CMHO पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संघ ने उन्हें पद से हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

अमर्यादित भाषा और प्रताड़ना के आरोप

​संघ ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि समीक्षा बैठकों में सीएमएचओ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) और महिला कर्मचारियों के साथ अपमानजनक और अशोभनीय व्यवहार किया जाता है.

बेमेतरा में हेल्थ वर्कर्स का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

संघ का कहना है कि बैठकों में महिला कर्मचारियों पर लेजर लाइट डालने, उन्हें असहज करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और टीओआर (TOR) के विपरीत कार्य कराने जैसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं. सीआर खराब करने, नौकरी से निकालने और एफआईआर दर्ज कराने जैसी धमकियां भी दी जा रही है.

NHM Employees Union Protest In Bemetara
बेमेतरा में एनएचएम कर्मचारी संघ का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

⦁ सीएमएचओ को तत्काल पद से हटाया जाए या कहीं और ट्रांसफर किया जाए.

⦁ ​महिला कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों की जांच कराई जाए.

⦁ ​कर्मचारियों को लंबित वेतन का भुगतान किया जाए.

⦁ ​जांच में आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

15 दिन पहले हमने आवेदन देकर सीएमएचओ के खिलाफ शिकायत की थी. महिला कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार नहीं किया. आजतक सीएमएचओ पर कार्रवाई नहीं की गई है- प्रफुल्ल कुमार, स्वास्थ्य कार्यकर्ता

हम असुरक्षित हैं. अभद्र व्यवहार किया जाता है. हम मर्यादित रूप से रहें. हम कह रहे हैं कि वो गलती स्वीकार करें- महिला सीएचओ

आज का प्रदर्शन दुखद है. देश प्रदेश में महिलाओं के लिए कई अच्छे काम हो रहे हैं. लेकिन सीएमएचओ महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. हमारे साथियों ने पहले भी ज्ञापन दिया था. हम अपील करते हैं कि जो अधिकारी नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता है, उसे पद से हटाया जाए. वह लोगों पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं-अमित कुमार मिरी, NHM संघ प्रदेश अध्यक्ष

​दो सप्ताह का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

​एनएचएम कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि दो सप्ताह के भीतर इस मामले में कोई कार्रवाई या सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो संघ प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगा.

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