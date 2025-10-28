छत्तीसगढ़ में 9 दवाएं सब स्टैंडर्ड पाए जाने का मामला, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान
छत्तीसगढ़ में बीते दिनों कुल 9 दवाएं अमानक पाई गई है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2025 at 9:53 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है. राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 9 दवाएं अमानक पाई गई है. इस बारे में मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सवाल पूछा. उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि अभी तक एक दवा अमानक पाई गई है. जिसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है. जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी.
लगातार जांची जा रही दवाओं की क्वालिटी: स्वास्थ्य मंत्री बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य में सभी अमानक दवायों की क्वालिटी को जांचा जा रहा है. दवाओं के सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है और कई कंपनियों की दवाइयों को वापस किया गया है. इसके अलावा कई दवाइयों के लॉट और बैच को रोका भी गया है.
सरकार किसी भी चीज को जनता और मीडिया से छुपाना नहीं चाहती. जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.पिछले दवा घोटाले में अधिकारी और सप्लायर जेल में हैं. हमारी सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी ऐसा ही किया जाएगा- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
स्वास्थ्य मंत्री का दावा: स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि सरकार दवाइयों की क्वालिटी को लेकर गंभीर है. इस मामले में सरकार बिल्कुल पारदर्शी रवैया अपना रही है. जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मंत्री की बात का उनके विभाग के लोगों पर क्या असर होता है. इस मसले पर सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है. यह भी देखने वाली बात होगी. क्या सरकार दवाओं की गुणवत्ता को लेकर और भी कड़े कदम उठाएगी? क्या सरकार उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो अमानक दवाएं बना रही हैं? . जिससे जनता की जिंदगी से कोई खिलवाड़ न हो सके.