कोरिया कॉलरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, हेल्थ मिनिस्टर ने PHC का किया निरीक्षण

छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले एमसीबी में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई. कोरिया कॉलरी में हेल्थ सर्विसेज का विस्तार हुआ है.

Health Minister Shyam Bihari Jaiswal
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 6:22 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती मनाई जा रही है. छत्तीसगढ़ में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. इस क्रम में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कोरिया कॉलरी में स्वामी विवेकानंद जयंती पर बड़े समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए.

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वामी विवेकानंद को किया नमन

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया. उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की पूजा की. उसके बाद भोग प्रसाद का वितरण किया. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उनके विचार, सिद्धांत और आदर्श आज भी लोगों के लिए महत्व रखते हैं.

कोरिया कॉलरी के दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री (ETV BHARAT)

विवेकानंद जी ने आत्मकल्याण से पहले समाज और राष्ट्र के कल्याण को सर्वोपरि माना. मैं युवाओं से स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने की अपील करता हूं. युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे आएं- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

कोरिया कॉलरी अस्पताल का किया निरीक्षण

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अवसर पर कोरिया कॉलरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और भवन का निरीक्षण किया. उन्होंने इस अवसर पर SECL अस्पताल का भी निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और रखरखाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

Korea Colliery Health Center
कोरिया कॉलरी का स्वास्थ्य केंद्र (ETV BHARAT)

कोरिया का पुराना अस्पताल जर्जर स्थिति में था, जिसे अस्थायी रूप से हायर कर लिया गया है ताकि नए भवन तैयार होने तक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों. भवन के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति जिला खनिज न्यास (DMF) से देने का प्रस्ताव भेजा गया है. इसके लिए कलेक्टर एवं MCV को पत्र लिखा जा चुका है और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जारी किए निर्देश

निरीक्षण कार्य के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियोंको निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि कोरिया कॉलरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की गतिविधियों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो. इस स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

कोरिया जिले में मजबूत होगी स्वास्थ्य सुविधाएं

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरिया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. अभी अस्थायी रूप से हायर किए गए भवन से लोगों को तत्काल सुविधा मिल सकेगी. जब कोरिया कॉलरी में नए अस्पताल भवन का निर्माण हो जाएगा तो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होगी.

संपादक की पसंद

