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मिशन 100, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का संकल्प, स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्टूडेंट्स से मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की अपील की.

School Enrollment Festival and Tree Plantation in MCB
एमसीबी में शाला प्रवेश उत्सव और पौधारोपण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 6:20 PM IST

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एमसीबी: स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल गोदरीपारा में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया

नए स्टूडेंट्स को तिलक लगाया गया, फिर मुंह मीठा कर और फूल दिया गया. सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिलें दी गई. वहीं 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण किया गया.

स्वामी आत्मानंद स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT)

किचन गार्डन की शुरुआत

विद्यालय परिसर में किचन गार्डन भी शुरू किया गया है. विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि इससे बच्चों में प्रकृति के प्रति लगाव और स्वस्थ जीवनशैली की समझ विकसित होगी.

School Enrollment Festival in MCB
एमसीबी में शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT)

नए स्टूडेंट्स को बांटीं किताबें

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नए स्टूडेंट्स को नि:शुल्क पुस्तकें बांटीं. इस दौरान मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है. सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

मिशन 100 का संकल्प

सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिलें दी गईं. वितरित की गईं. स्वास्थ्य मंत्री ने स्कूल के मिशन-100 के संकल्प की सराहना की. उन्होंने विद्यार्थियों को मिशन-100 को सफल बनाने के लिए नियमित रूप से विद्यालय आने और पूरी मेहनत से पढ़ाई करने की शपथ दिलाई.

A Tree in Mothers Name Campaign
एक पेड़ मां के नाम अभियान (ETV BHARAT)

मंत्री ने कहा कि इस साल विद्यालय ने शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो निश्चित रूप से जिले में उत्कृष्ट शिक्षा का नया उदाहरण बनेगा.

स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम, सरस्वती साइकिल योजना के तहत वितरण, शाला प्रवेशोत्सव और किचन गार्डन का शुभारंभ भी था. मिशन 100 इस विद्यालय ने संकल्प लिया है. स्टूडेंट्स ने भी संकल्प लिया है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

मंत्री ने दिया भरोसा

स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि स्कूल में स्मार्ट क्लास, साउंड सिस्टम सहित दूसरी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क को पक्का कराने, परिसर में जंबो लाइट और हूटर की व्यवस्था कराने और पानी की समस्या के समाधान के लिए टैंकर और भविष्य में अमृत जल मिशन-2 के जरिए जल व्यवस्था उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया गया.

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