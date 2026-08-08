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सरगुजा में मलेरिया पीएफ का कहर, मुसरडांड में मिले 34 मरीज, कैंप और सघन जांच शुरू

सरगुजा स्वास्थ्य विभाग ( ETV BHARAT )

सरगुजा में मलेरिया की रोकथाम (ETV BHARAT)

जिला मलेरिया अधिकारी दीपक गुप्ता ने बताया कि सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों मतरिंगा मूसरडाड़ पारा में मलेरिया के मरीज मिलने का मामला सामने आया. केदमा पीएचसी में शुरूआती दौर में कुछ मरीज पहुंचे थे, जिनके लक्षण के आधार पर जांच की गई तो मलेरिया पीएफ की पुष्टि हुई थी.

सरगुजा : कोरबा जिले से लगे मतरिंगा, मुसरडांड पारा में मलेरिया पीएफ का प्रकोप है. अब तक 34 मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. किसी की मौत की जानकारी सामने नहीं आई है.

स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांव में कैंप लगाकर लोगों की जांच की. जांच के दौरान गांव में लगभग 34 ग्रामीणों में मलेरिया प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के मरीज मिले. स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर इलाज किया. गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया.

घर घर जाकर और शिविर में भी इलाज

6 अगस्त को जिला स्तरीय और विकासखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य दल ने खर्रानगर, मतरिंगा, मूसरडाड़ और मोकना पहाड़ में शिविर लगाकर और घर-घर जाकर 75 लोगों की मलेरिया जांच की. फिलहाल किसी नये मरीज की पुष्टि नहीं हुई है.

काफी खतरनाक होता है मलेरिया पीएफ

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मलेरिया पीएफ काफी खतरनाक होता है. इससे दिमाग में बुखार चढ़ने से मरीज की मौत की संभावनाएं भी बढ़ जाती है. मलेरिया में शरीर में तेजी से खून में कमी होती है, झटका आता है और बेहोशी होती है.

लोगों से अपील

मच्छरदानी लगाकर सोएं.

घर के आसपास पानी जमा न होने दें.

फुल अस्तीन के कपड़े पहनें.

शाम के समय नीम की पत्ती का धुआं करें.

स्वास्थ्य समस्या होने पर तत्काल मितानिन और स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करें.