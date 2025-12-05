ETV Bharat / state

धमतरी में आयुष्मान योजना के तहत एक्शन, क्रिस्चियन हॉस्पिटल पर गिरी गाज

छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, क्रिस्चियन हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड

Health Department Action In Dhamtari
धमतरी में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 9:19 PM IST

धमतरी: धमतरी में स्वास्थ्य विभाग लगातार बड़े बड़े अस्पतालों पर नकेल कस रहा है. एक बार फिर बड़े अस्पताल पर कार्रवाई की गाज गिरी है. सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के बाद अब शहर के सबसे प्रसिद्ध क्रिश्चियन हॉस्पिटल पर एक्शन हुआ है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर यह एक्शन हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग ने किया निरीक्षण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न NAFU ट्रिगर्स के आधार पर धमतरी क्रिस्चियन हॉस्पिटल का स्टेट लेवल टीम ने दौरा किया. इस टीम ने सभी जांच के बाद दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा की. उसके बाद कई अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया था. प्रस्तुत स्पष्टीकरण ठीक रूप से नहीं मिला. जिसके बाद जांच ऐजेंसी ने प्रशासनिक कार्रवाई की है.

क्रिस्चियन हॉस्पिटल का पंजीयन निलंबित

राज्य नोडल एजेंसी ने आयुष्मान भारत योजना से क्रिस्चियन हॉस्पिटल का पंजीयन 3 माह के लिए निलंबित कर दिया है. इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या नियमों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह कार्रवाई Empanelment Guidelines के तहत की गई है.

राज्य सरकार अस्पतालों को लेकर सख्त

राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दोनों योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इस उद्देश्य की पूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा या अनुबंध उल्लंघन पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के बारे में जानिए

  • हितग्राहियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है.
  • कोई भी अस्पताल निर्धारित प्रोटोकॉल से विचलित पाए जाने पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई की जाएगी.
  • सभी पंजीकृत अस्पतालों को योजनांतर्गत सेवाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी और लाभकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य है.
  • एक्शन से मचा हड़कंप

यह कार्रवाई शासन की प्रतिबद्धता का परिचायक है. आयुष्मान योजना के दायरे में आने वाले सभी नागरिकों को सुविधाएं मुहैया करवाना इस कार्रवाई का मकसद है.

