ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, SBI से एमओयू

छत्तीसगढ़ सरकार नए साल पर अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे रही है.

CG GOVT MOU WITH SBI
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 23, 2025 at 8:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नियमित सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा कदम उठा रही है. साय सरकार और एसबीआई के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का बीमा कवर पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा.

बिना प्रीमियम मिलेगा 1.60 करोड़ तक का बीमा कवर

एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को एक करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा, 80 लाख रुपए का आंशिक दिव्यांगता बीमा और 10 लाख रुपए का समूह जीवन बीमा दिया जाएगा. खास बात यह है कि इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा. इसके अलावा एसबीआई रुपे कार्ड पर 1 करोड़ रुपए के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपए का लाभ भी मिलेगा. स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी.

राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है. एसबीआई के साथ यह एमओयू कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

यह समझौता कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में अहम पहल है-ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

22 दिसंबर को हुआ एमओयू

यह एमओयू 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव की उपस्थिति में संपन्न हुआ. इस समझौते से राज्य के नियमित कर्मचारियों को न सिर्फ बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि दुर्घटना या आकस्मिक स्थिति में उन्हें और उनके परिवार को बड़ी आर्थिक राहत भी सुनिश्चित होगी.

झीरम घाटी हमले को अंजाम देने में अंदर के लोग थे शामिल: जेपी नड्डा
भूपेश बघेल का भाजपा और कथावाचकों पर तीखा हमला, कहा- भगवान की कथा सुनाने के बजाय टोटके बता रहे
बेमेतरा में स्पंज आयरन फैक्ट्री का विरोध, 30 गांव और जनप्रतिधियों ने कहा किसी भी सूरत में नहीं लगना चाहिए प्लांट

TAGGED:

SBI INSURANCE COVER
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सौगात
GIFT TO EMPLOYEES OF CHHATTISGARH
CG GOVT MOU WITH SBI
CHHATTISGARH EMPLOYEES NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.