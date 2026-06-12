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फिल्में समाज को संदेश देने का मजबूत माध्यम : राज्यपाल रमेन डेका

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि फिल्में और डॉक्युमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज को जागरूक करने का काम करती है

Governor Ramen Deka
राज्यपाल रमेन डेका (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 8:46 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में शामिल हुए. रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति विभाग ने यह कार्यक्रम आयोजित किया.

भारतीय सिनेमा की अहम भूमिका

राज्यपाल ने कहा कि पहले सिनेमा का मूल उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि समाज को संदेश देना और जागरूक करना था. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

फिल्म निर्माताओं से अपील

राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता मिली है. फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि अब वे बस्तर की समृद्ध संस्कृति से देश और दुनिया को परिचित कराएं. इससे क्षेत्र की सकारात्मक छवि को मजबूती मिलेगी.

राज्यपाल ने सद्गति, चरणदास चोर और देवदास जैसी फिल्मों और नाटकों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जागरूकता लाने वाली फिल्मों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है.

डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं महत्वपूर्ण माध्यम-राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा की लोककलाओं, लोकगीतों, जनजातीय परंपराओं और पर्व-त्योहारों जैसे हमारे धरोहर को स्थायी रूप से संरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं. उन्होंने कलाकारों से लोककला, लोकगीत, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.

मोबाइल की लत गंभीर समस्या

राज्यपाल ने कहा कि मोबाइल की बढ़ती लत आज गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है. बच्चे खेल के मैदानों से दूर हो रहे हैं और उनकी रचनात्मकता प्रभावित हो रही है. उन्होंने कलाकारों से आग्रह किया कि वे नई पीढ़ी को कला, संगीत, नाटक और नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आगे आएं.

निर्माता निर्देशकों का सम्मान

राज्यपाल ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त डॉक्युमेंट्री फिल्मों छत्तीसगढ़ के भीम दाऊ चिंताराम, हैप्पी बर्थडे और स्क्रीन के निर्माता-निर्देशकों को सम्मानित किया.

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