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बस्तर इनोवेशन महाकुंभ, बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी की जानकारी, राज्यपाल ने किया आगाज

बस्तर : नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं. सरकार की तरफ से विकास को गति दी जा रही है. इस क्रम में सोमवार 4 मई को बस्तर के शहीद कर्मा यूनिवर्सिटी में विशेष आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम को बस्तर इनोवेशन का नाम दिया गया है. शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यायल में छात्रों के स्टार्टप को लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया.

बस्तर यूनिवर्सिटी के कुलपति मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम में आदिवासी छात्र और बड़ी संख्या में पुनर्वासित माओवादी शामिल हुए. जिन्हें नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है. बस्तर संभाग से 1032 छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए. जिनमें 642 छात्राएं व 389 छात्र शामिल हैं. जो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर से हैं.

बस्तर इनोवेशन महाकुंभ की शुरुआत (ETV BHARAT)

बस्तर इनोवेशन में सोशल मीडिया की भूमिका

बड़ी संख्या में छात्र इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे. सभी सत्रों के लिए अनुवाद बस्तर की लोकल हल्बी भाषा में भी किया जा रहा है. करीब 200 की संख्या में पुनर्वासित माओवादी भी उद्योग, रोजगार, स्टार्टअप की शिक्षा ग्रहण करेंगे. पूरे भारत देश से करीब 50 से अधिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में शामिल होकर बस्तर में युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं.

बस्तर इनवोशन महाकुंभ में पहुंचे छात्र (ETV BHARAT)

इस कार्यक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईआईटी भिलाई, MFCC और CGCost के विशेषज्ञ शामिल हैं. इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्वालंबी भारत अभियान से सम्बंधित सदस्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं. मंगलवार 5 मई को समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे