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टीचर्स डे 2026: छत्तीसगढ़ के 63 शिक्षकों को सम्मान, राज्यपाल ने कहा-AI के युग में शिक्षक बनें विद्यार्थियों के मार्गदर्शक

राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका बड़ी हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में शिक्षकों और विद्यार्थियों का नई तकनीकों से परिचित होना जरूरी है. उससे भी अधिक जरूरी तकनीक का विवेकपूर्ण जिम्मेदार और मानवीय मूल्यों के अनुरूप उपयोग है.

राज्य स्तरीय समारोह में 4 उत्कृष्ट शिक्षकों को विशिष्ट राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. जिसमें खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के राजेश कुमार प्रजापति को डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, कोरबा जिले के कामता प्रसाद जायसवाल को डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, दुर्ग जिले की प्रज्ञा सिंह को डॉ. मुकुटधर पाण्डेय स्मृति पुरस्कार और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की प्रियंका गोस्वामी को गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया.

रायपुर : टीचर्स डे के मौके पर रायपुर में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया है. राज्य के 63 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान हुआ है. 4 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया है. इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने वर्ष 2026-27 के राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चयनित 63 शिक्षकों के नामों की घोषणा भी की.

AI हमारा सहायक बने हमारा नियंत्रक नहीं. शिक्षक विद्यार्थियों को तकनीक का उपयोग ज्ञान अर्जित करने, नवाचार करने और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रेरित करें- रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़

शिक्षकों को सम्मानित करते राज्यपाल रमेन डेका (ETV BHARAT)

तकनीक के साथ साथ बौद्धिक विकास पर बल

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से हमारे पास सूचनाओं का विशाल संसार उपलब्ध है. इसके बावजूद हमें यह ध्यान रखना होगा कि तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता स्वतंत्र चिंतन और बौद्धिक विकास को प्रभावित न करे. दुनिया के अनेक देशों में विद्यार्थियों द्वारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर गंभीर विचार-विमर्श हो रहा है.

तकनीक हमें जानकारी उपलब्ध करा सकती है. लेकिन संस्कार, संवेदना, अनुशासन, प्रेरणा और जीवन की सही दिशा गुरु से ही मिलती है. इसलिए बदलते समय में शिक्षक की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है-रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

सीएम साय ने शिक्षकों को दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक दिवस के राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को बधाई दी देते उन्होंने कहा कि यह सम्मान शिक्षकों के समर्पण, कठिन परिश्रम, नवाचार और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान है. शिक्षक वास्तव में राष्ट्र और नई पीढ़ी के निर्माता हैं. महान शिक्षाविद् एवं पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

सीएम साय ने कहा कि भारत की शिक्षा परंपरा अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रही है. हमारे यहां शिक्षा का उद्देश्य कभी केवल डिग्री या नौकरी प्राप्त करना नहीं रहा, बल्कि व्यक्ति को ज्ञानवान, संस्कारवान, सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाना रहा है. ऐसी शिक्षा ही व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार करती है.

बस्तर में स्थानीय बोली से शिक्षा की पहल

बस्तर अंचल में बच्चों को उनकी स्थानीय बोली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा देने की पहल की गई है. इससे बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया अधिक सहज और प्रभावी बन रही है. शासकीय विद्यालयों में पैरेंट्स-टीचर मीट को बढ़ावा देकर अभिभावकों को भी बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की गतिविधियों से सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है.

पीएम श्री योजना से हो रहा फायदा- सीएम साय

प्रदेश के 341 विद्यालयों का चयन पीएम श्री योजना के अंतर्गत किया गया है. इन विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा हैं. इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के नाम पर 150 विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं. शिक्षकों की लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को भी सरकार ने प्राथमिकता के साथ पूरा किया है.

छत्तीसगढ़ में हो रहा मॉर्डन शिक्षा का प्रचार

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "राज्य सरकार शिक्षा में आधुनिक तकनीक और नवाचार के उपयोग को निरंतर बढ़ावा दे रही है. प्रदेश में AI आधारित स्मार्ट स्कूल विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए विविध गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा में नवाचार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. इस अवसर पर आगामी वर्ष 2026-27 के राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चयनित 64 शिक्षक-शिक्षिकाओं के नामों की घोषणा की और उन्हें शुभकामनाएं दीं.