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जश्न ए आजादी पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, वीर शहीदों को किया नमन

राज्यपाल ने कहा कि 15 अगस्त 2026 को भारत गौरवशाली 80 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. यह दिन हमें उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिनके अथक प्रयासों से देश को पराधीनता से मुक्ति मिली.

रायपुर : पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया है. देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है.

महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक ज्ञात-अज्ञात सेनानियों का योगदान देश सदैव स्मरण रखेगा. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में हमारे वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है. राष्ट्र उनके त्याग और समर्पण के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा- रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़

राज्यपाल की युवाओं से अपील

राज्यपाल ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि युवा अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार को देश की प्रगति के लिए समर्पित करें. उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से भारत को और अधिक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ में आजादी के जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है. बस्तर से लेकर रायपुर तक चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. नक्सलवाद के खात्मे के बाद इस बार बस्तर में आजादी का जश्न देखते ही बनेगा.