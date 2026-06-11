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सांसदों और विधायकों के लिए अलग-अलग नियम, सरकार के नए आदेश पर क्यों छिड़ी चर्चा

सवाल उठाए जा रहे हैं कि सांसदों और विधायकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

DIFFERENT RULES FOR MP AND MLA
सांसदों और विधायकों के लिए अलग नियम क्यों (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नए आदेश के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा तेज हो गई है. आदेश में सांसदों और विधायकों को मिलने वाली लिपिकीय सुविधा से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है. खास बात यह है कि कुछ प्रावधानों को लेकर सांसदों और विधायकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था दिखाई दे रही है. इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर इस फैसले की व्याख्या की जा रही है.

क्या कहता है नया आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विधायकों को राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं लेने की सुविधा बनी रहेगी, लेकिन राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को अपने साथ अटैच करने की अनुमति नहीं होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि सांसदों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसी प्रावधान को लेकर अब चर्चा का दौर शुरू हो गया है.

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सांसदों और विधायकों के लिए अलग नियम क्यों (ETV Bharat)



किन सवालों पर हो रही चर्चा

  • सांसदों और विधायकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?
  • क्या इसके पीछे प्रशासनिक कारण हैं या फिर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश ?
  • यदि राज्य स्तरीय कार्यालयों के कामकाज को प्रभावित होने से बचाना उद्देश्य है, तो अलग-अलग प्रावधान क्यों बनाए गए ?
  • क्या इस बदलाव का असर विधायकों के कार्यालयी कामकाज और क्षेत्रीय समन्वय पर पड़ेगा ?
  • सरकार के इस फैसले के पीछे क्या कोई विस्तृत प्रशासनिक अध्ययन या अनुभव रहा है ?
  • इन सवालों पर सरकार की ओर से फिलहाल विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया



सरकार का पक्ष क्या हो सकता है

प्रशासनिक विभाग के जानकारों का मानना है कि ऐसे फैसलों के पीछे अक्सर कर्मचारियों की उपलब्धता, विभागीय कार्यों की निरंतरता और प्रशासनिक संतुलन जैसे कारण हो सकते हैं. वहीं कुछ लोग इसे जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली से जुड़े बदलाव के रूप में भी देख रहे हैं. हालांकि आदेश में इन कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए अलग-अलग स्तरों पर इसकी अलग-अलग व्याख्या की जा रही है.

आदेश पर सबकी नजर

छत्तीसगढ़ शासन के सचिव अविनाश चम्पावत के हस्ताक्षर से जारी यह आदेश अब चर्चा का विषय बन चुका है. क्या यह केवल प्रशासनिक सुधार का कदम है या फिर इसके दूरगामी राजनीतिक और कार्यात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है. फिलहाल सबसे बड़ी चर्चा यही है कि सांसदों और विधायकों के लिए अलग-अलग प्रावधानों की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी ?

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