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जंगल पर्यावरण से परिवहन तक छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फोकस, 3622 करोड़ की मंजूरी

मंत्री केदार कश्यप ने सदन में कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आगामी वर्षा ऋतु में लगभग 3.50 करोड़ पौधे रोपने और वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है. बिगड़े हुए बांस वनों के पुनरोद्धार के लिए 80 करोड़ रुपये और खराब हो चुके वनों के सुधार के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा भू-जल संरक्षण के लिए 120 करोड़ रुपये, नदी तटों पर भू-क्षरण रोकने के लिए 7 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, परिवहन और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 3 हजार 622 करोड़ 86 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं. मंत्री कश्यप ने कहा कि सरकार वनवासियों की आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को आगे बढ़ा रही है.

वन्यजीव संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के विकास के लिए 320 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है. वहीं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए 23.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.वनवासियों के लिए कई योजनाएं भी लागू की जा रही हैं. तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरणपादुका वितरण योजना फिर से शुरू की गई है, जिसके लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, साथ ही राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

वन आवरण में देश में तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़

मंत्री कश्यप ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग 44.25 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है और वन आवरण के मामले में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित हुआ है. गिधवा-परसदा वेटलैंड कॉम्पलेक्स को भी रामसर स्थल घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है.

ग्रामीण बस योजना से 560 गांवों को फायदा

परिवहन विभाग के लिए 243.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. सरकार ने वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का विस्तार किया है.वर्तमान में 80 मार्गों पर 81 बसें संचालित हो रही हैं, जिससे लगभग 560 गांवों को पहली बार नियमित आवागमन की सुविधा मिल रही है. बस संचालकों को तीन वर्षों तक मासिक कर में छूट और 26 रुपये प्रति किलोमीटर तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

ई-मॉनिटरिंग और सड़क सुरक्षा पर जोर

सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एएनपीआर और रडार कैमरों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए 8 नए जिलों में ई-ट्रैक केंद्र स्थापित किए जाएंगे. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण

सहकारिता विभाग के तहत किसानों को पैक्स समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.वर्ष 2025-26 में अब तक 15.55 लाख किसानों को 7,822 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है. इसके अलावा 515 नई पैक्स समितियों के गोदाम और कार्यालय भवन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

संसदीय कार्य विभाग के लिए भी बजट प्रावधान

संसदीय कार्य विभाग के लिए 122 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. यह विभाग विधानसभा सचिवालय और शासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य करता है और विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन से जुड़े कार्यों का संचालन करता है.