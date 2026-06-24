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वनरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान मौत मामला: डेढ़ साल बाद भी नहीं मिली 10 लाख सहायता राशि, दफ्तरों के चक्कर काट रहे परिजन

मृत अभ्यर्थी के परिवार को मुख्यमंत्री ने की थी 10 लाख सहायता राशि देने की घोषणा, अब जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

death compensation pending
डेढ़ साल बाद भी नहीं मिली 10 लाख सहायता राशि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 6:28 PM IST

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कांकेर. वनरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान मृत हुए अभ्यर्थी महेंद्र कुमार कोरेटी के परिजनों को घोषित आर्थिक सहायता राशि अब तक नहीं मिल पाई है. ये मामला अब फिर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने उठाते हुए जिला अपर कलेक्टर कांकेर को ज्ञापन सौंपा है. उनका कहना है कि परिजन सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन अब तक सहायता राशि नहीं मिल पाई है.

अभ्यर्थी की मौत के डेढ़ साल बाद भी परिजनों को सहायता राशि का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

नरहरपुर क्षेत्र के ग्राम कोचवाही निवासी 26 वर्षीय महेंद्र कुमार कोरेटी 9 दिसंबर 2024 को आयोजित वनरक्षक भर्ती में शामिल हुए थे. शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के दौरान उनकी असामयिक मृत्यु हो गई. मामला बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने खुद मृतक के आश्रित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी.

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मृत अभ्यर्थी के परिवार को मुख्यमंत्री ने की थी 10 लाख सहायता राशि देने की घोषणा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डेढ़ साल बाद भी नहीं मिली राशि

बताया जा रहा है कि वन मंडलाधिकारी कांकेर की ओर से 7 जनवरी 2025 को मुख्य वन संरक्षक को पत्र भेजकर मृतक की माता मिला बाई कोरेटी के बैंक खाते की जानकारी सहित आवश्यक दस्तावेज प्रेषित किए जा चुके हैं. इसके बावजूद डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सहायता राशि परिवार के खाते में जमा नहीं हुई है.

ये पूरी तरह से प्रशासनिक संवेदनहीनता है. मुख्यमंत्री ने खुद 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया. इसके बाद भी ये परिवार हर दफ्तर और यहां तक कि सुशासन तिहार में भी आवेदन दे चुका है. फिर भी अब तक न्याय नहीं मिला- निखिलेश देवान साहू, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी

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दफ्तरों के चक्कर काट रहे परिजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आंदोलन की चेतावनी

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने चेतावनी दी कि आगामी 7 दिवस के भीतर मृतक के परिजनों के खाते में हस्तांतरित की जाए. अगर निर्धारित समयावधि में मांग पूरी नहीं की गई तो पीड़ित परिवार और क्षेत्र के युवाओं के साथ उग्र आंदोलन और कलेक्ट्रेट घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

वही इस मामले में अपर कलेक्टर जितेंद्र कुमार कुर्रे ने कहा कि आज सहायता राशि प्रकरण को लेकर ज्ञापन सौंपने आए हुए थे, ये अभी प्रकरणाधीन है.

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