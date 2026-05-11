एक लाख पेड़ काटने का आरोप, क्या है उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व का सच, 166 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार
धमतरी में स्थित उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में लाखों पेड़ काटे जाने का मामला तूल पकड़ चुका है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 11, 2026 at 4:56 PM IST
धमतरी: जिला मुख्यालय धमतरी से 95 किलोमीटर दूर उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व एरिया में पर्यवारण के नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है. यहां कथित तौर पर अवैध अतिक्रमण और जंगल कटाई की बात पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है. वन विभाग जहां सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल मैपिंग और रिमोट सेंसिंग तकनीक के आधार पर लाखों पेड़ों की कटाई की बात कह रहा है. वन विभाग के मुतबिक एक लाख से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और 106 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा हुआ है. इस मामले में दूसरी ओर ग्रामीण खुद को निर्दोष बताते हुए इसे पूर्वजों की खेती वाली जमीन बता रहे हैं.
जंगलों में मिले पेड़ कटाई के निशान
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जैतपुर गांव पहुंचकर ईटीवी भारत संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने मौके का जायजा लिया. मौके पर जंगल के बीच कई स्थानों पर खेतीनुमा आकार में जमीन व्यवस्थित दिखाई दी. कुछ जगहों पर साफ की गई भूमि और खेती के उपयोग जैसी स्थिति भी नजर आई. इस सबके बीच ग्रामीणों का दावा इससे बिल्कुल अलग नजर आया. ग्रामीणों ने कहा कि वे वर्षों से नहीं बल्कि पीढ़ियों से यहां खेती-किसानी करते आ रहे हैं और यही उनकी जीविका का एकमात्र साधन है.
ग्रामीणों ने वन विभाग के आरोपों को नकारा
ग्रामीणों का कहना है कि वे प्रकृति प्रेमी हैं और उन्होंने जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग बिना ठोस सबूत के उन्हें आरोपी बना रहा है. ग्रामीणों के अनुसार जिस जमीन को अतिक्रमण बताया जा रहा है, वह उनके पूर्वजों के समय से उपयोग में रही है. उनका कहना है कि उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटा और न ही जंगल को नुकसान पहुंचाया. ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जब क्षेत्र में लगातार वन अमला और सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, तो फिर बड़े पैमाने पर कटाई कैसे संभव हो सकती है.
वन विभाग पेड़ कटाई के दावों पर कायम
दूसरी तरफ वन विभाग अपने दावों पर पूरी तरह कायम है. उदंती सीतानदी अभ्यारण्य के उपनिदेशक वरुण जैन का कहना है कि पूरे मामले में पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं. ISRO के CARTOSAT सैटेलाइट चित्रों, गूगल अर्थ आधारित रिमोट सेंसिंग पोर्टल और वर्षों की इमेजरी विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है. वन विभाग अनुसार वर्ष 2008 से 2022 के बीच जंगल का बड़ा हिस्सा साफ किया गया. विभाग के अनुसार 2011 तक 45 हेक्टेयर में सीमित नुकसान था, जो 10 वर्षों में बढ़कर 106 हेक्टेयर तक पहुंच गया. वन विभाग का दावा है कि अवैध कब्जे और खेती के लिए बड़े पैमाने पर जंगल साफ किया गया, जिससे एक लाख से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचा.
मौके से पेड़ों के ठूंठ, जले हुए अवशेष और घेरकर सुखाए गए पेड़ों के प्रमाण मिले हैं. हाल ही में 574 पेड़ों को घेरकर सुखाया गया, 237 पेड़ काटे गए और कई स्थानों पर ठूंठ जलाने के साक्ष्य मिले हैं- वरुण जैन, उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व
166 लोगों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
इस केस में 166 लोगों के खिलाफ Wildlife Protection Act, 1972 और Indian Forest Act, 1927 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं. सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत भी धमतरी जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.
कई गांवों में जमीन को मुक्त कराया गया
वन विभाग का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पहले भी घोरागांव, सोरमाल, बुढ़गेलटप्पा और बनवापार की जमीन मुक्त कराई गई है. इसके अलावा गरीबा, कोकड़ी, गोना, कांडसर, फरसरा, पीपलखुटा और करलाझर जैसे इलाकों से 850 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जामुक्त कराया जा चुका है, जिसकी अनुमानित कीमत 510 करोड़ रुपये आंकी गई थी.
क्या यह सचमुच संगठित वन अतिक्रमण और एक लाख पेड़ों की कटाई का मामला है, या फिर पीढ़ियों से रह रहे ग्रामीणों और वन विभाग के बीच जमीन के अधिकारों को लेकर टकराव हो रहा है. यह अब तक का सबसे बड़ा सवाल है. पूरा मामला कोर्ट में है और इन आरोपों पर जवाब अदालत में मिलेगा. डिजिटल साक्ष्य और ग्रामीणों के दावों की कानूनी परीक्षा होगी. वहीं दूसरी ओर वन विभाग 106 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त क्षेत्र में 50 हजार कंटूर ट्रेंच, कंटूर बंड और बड़े पैमाने पर पौधरोपण कर जंगल को पुनर्जीवित करने की तैयारी में जुट गया है.