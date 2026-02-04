छत्तीसगढ़ में अवैध शिकार रोकने में वन विभाग नाकाम, अब सामाजिक बहिष्कार की अपना रहे रणनीति, न्याय व्यवस्था पर सवाल
गांवों के मुखिया और समाज के साथ बैठक कर अपराधियों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की अपील करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
रायपुर. छत्तीसगढ़ में अवैध शिकार की बढ़ती घटनाओं के बीच वन विभाग खुद कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है. आरोप है कि कमजोर विवेचना, अधूरे साक्ष्य और लचर केस तैयारी के कारण आरोपी आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं. अब इस आलोचना से बचने के लिए विभाग ने कानून के बजाय समाज को ही सजा का औज़ार बनाने का रास्ता चुना है. इसे लेकर संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
कानून की जगह सामाजिक बहिष्कार का सहारा
वन विभाग ने अब अवैध शिकार के आरोपियों को कानूनी दंड दिलाने के बजाय सामाजिक स्तर पर बहिष्कृत कराने की योजना बनाई है. इसके तहत अपराधियों को गांव और समाज में सार्वजनिक रूप से अलग-थलग करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसे आलोचक अवैधानिक और असंवैधानिक सामाजिक सजा करार दे रहे हैं.
24 दिसंबर की बैठक में जारी हुए निर्देश
24 दिसंबर 2025 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में, जिसमें 15 आईएफएस और 4 राज्य वन सेवा अधिकारी शामिल थे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) की अध्यक्षता में यह निर्देश दिए गए. बैठक में कहा गया कि फंदा लगाकर बड़े पैमाने पर अवैध शिकार की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की रणनीति अपनाई जाए.
गांव के मुखिया और धर्मगुरुओं से मदद लेने की योजना
निर्देशों के अनुसार संबंधित गांवों के मुखिया, धर्मगुरु, प्रतिष्ठित व्यक्ति और समाजसेवी संस्थाओं के साथ बैठकें की जाएंगी. गांवों में कैंप लगाकर अवैध शिकार से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी और वन्यजीव अपराध रोकने के नाम पर अपराधियों को दंडित या बहिष्कृत करने की अपील की जाएगी. इस योजना को पहले कवर्धा वनमंडल और उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व में लागू करने की तैयारी है.
अपराधियों और संदिग्धों की सूची बनाने के आदेश
बैठक में सभी वनाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपराधियों और संदिग्धों की सूची संधारित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इस कदम को लेकर निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन की आशंका भी जताई जा रही है.
संविधान के उल्लंघन का आरोप
रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए गए समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों का खुला उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के खिलाफ है.
किसी भी अपराध के लिए सजा तय करने का अधिकार केवल न्यायालय को है. ग्राम समाज, धर्मगुरुओं या सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक अपमान और सामाजिक दबाव बनाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भी खिलाफ है.- नितिन सिंघवी, वन्यजीव प्रेमी
क्या होता है सामाजिक बहिष्कार
सामाजिक बहिष्कार का अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके परिवार को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन से जानबूझकर अलग कर देना. इसमें सार्वजनिक अपमान, सामाजिक गतिविधियों से रोक, लेन-देन समाप्त करना और भय या दबाव के माध्यम से दंडात्मक स्थिति पैदा करना शामिल होता है, जो ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में व्यक्ति की आजीविका और सम्मान पर सीधा हमला करता है.
सरकारी नीति से भी टकराव
नितिन सिंघवी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ शासन स्वयं सामाजिक बहिष्करण जैसी कुप्रथाओं का विरोध करता रहा है. ऐसे में शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस तरह की कार्यप्रणाली को विभागीय निर्देश के रूप में लागू करना समाज में भय, वैमनस्य और विभाजन पैदा कर सकता है.
अगर कोर्ट से आरोपी बरी हो गया तो?
सिंघवी ने सवाल उठाया है कि यदि कोई आरोपी बाद में न्यायालय से दोषमुक्त हो जाता है और उससे पहले उसे सामाजिक बहिष्कार जैसी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो उसकी भरपाई कौन करेगा. इस नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह बड़ा प्रश्न बन गया है.
कानून बनाम भीड़ का न्याय
यह पूरा विवाद अब केवल वन्यजीव संरक्षण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में कानून के शासन की जगह सामाजिक दबाव और भीड़ के न्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है.