सरकारी संरक्षण में 'सागौन' की तस्करी का आरोप ? बालोद वन विभाग के दावों पर जांच की आरी

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सागौन की तस्करी का खुलासा हुआ है. इस केस में वन विभाग जांच की बात कह रहा है.

Balod Forest Department
बालोद वन विभाग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 6:43 PM IST

बालोद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बालोद में वन विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं. यहां वन विभाग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें सरकारी बेशकीमती लकड़ी के तस्करी की बात सामने आई है. इसके अलावा इन लकड़ियों से अवैध फर्नीचर निर्माण की बात भी सामने आई है. यह भी खुलासा हुआ है कि इस खेल में सरकारी वाहनों और नाकों का दुरुपयोग हुआ है.

सागौन तस्करी का है पूरा मामला

शिकायत के अनुसार, डौंडी ब्लॉक के बीटे झर बीट से बेशकीमती सागौन की लकड़ियों को बिना किसी वैध दस्तावेज के सरकारी वाहनों में लादकर ले जाया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि तस्करी के दौरान इन लकड़ियों को तीन-तीन सरकारी वन उपज जांच नाकों से गुजारा गया, लेकिन कहीं भी इन्हें नहीं रोका गया. चर्चा है कि तस्करी के दौरान वन विभाग की ही गाड़ियां इन लकड़ियों की 'पायलटिंग' कर रही थीं ताकि रास्ते में कोई बाधा न आए.

उड़न दस्ते की दबिश से खुला राज

इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब केंद्रीय उड़न दस्ते की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फर्नीचर निर्माण केंद्रों में दबिश दी. वहां अवैध रूप से लाई गई सरकारी लकड़ियों से फर्नीचर बनाया जा रहा था. इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया और अब यह पूरा मामला दुर्ग वन मंडल की जांच के दायरे में आ गया है.

जांच के घेरे में अधिकारी और कर्मचारी

सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किसके इशारे पर इन बेशकीमती लकड़ियों को काष्ठागार से आरा मिल और फिर फर्नीचर केंद्रों तक पहुंचाया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह लग्जरी फर्नीचर किसके लिए तैयार किया जा रहा था? क्या विभाग के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं?

वन विभाग ने कही कार्रवाई की बात

इस बारे में ईटीवी भारत ने बालोद के डीएफओ अभिषेक अग्रवाल से बात की. उन्होंने कहा कि यह केस बेहद संगीन है. इस मामले की जांच की जा रही है.

मामला बेहद गंभीर है. जितने भी संदिग्ध लोग हैं, उनके बयान लिए जा रहे हैं. घटनास्थल का निरीक्षण कर वीडियो और फोटोग्राफी कराई गई है. दुर्ग वन मंडल की टीम इस मामले की जांच कर रही है और बालोद वन विभाग इसमें पूरा सहयोग कर रहा है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी- अभिषेक अग्रवाल, डीएफओ, बालोद

बालोद में हुए सागौन लकड़ियों की तस्करी के खेल का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया है. अब देखना होगा कि वन विभाग की जांच इस केस में कब तक पूरी होती है.

