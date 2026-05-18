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धमतरी में अतिक्रमण पर वन विभाग का बिग एक्शन, जैतपुरी में मचा हंगामा

धमतरी : सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैतपुरी में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन अपनी टीम के साथ अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार करने पहुंचे.कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और वन विभाग की टीम का विरोध करते हुए झूमाझटकी एवं मारपीट की कोशिश की. इस घटना में कुछ अधिकारी-कर्मचारियों को मामूली चोटें भी आई हैं. स्थिति बिगड़ने पर तत्काल सिहावा थाना पुलिस को सूचना देकर अतिरिक्त बल बुलाया गया.

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्राम जैतपुरी में पिछले कई वर्षों से वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है. वन विभाग को सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्वे के जरिए पता चला था कि पिछले 15 वर्षों में करीब 1 लाख पेड़ों की अवैध कटाई की गई. इस इलाके में कुल 106 हेक्टेयर यानी लगभग 265 एकड़ वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया है. जांच में यह भी सामने आया कि पहले इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 पेड़ मौजूद थे, जो अब घटकर महज 25 से 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर रह गए हैं. वन विभाग ने इस मामले में ग्राम जैतपुरी के 166 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था. पीओआर क्रमांक 15/10, 15/11, 15/12 और 15/13 दर्ज करते हुए बेदखली का नोटिस जारी किया था. विभाग के अनुसार सभी आरोपियों के पास राजस्व भूमि होने के बावजूद उन्होंने वन भूमि पर कब्जा किया है.

धमतरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

पिछले 15 वर्षों से 166 अतिक्रमणकारियों द्वारा 106 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा किया गया है, जिन्हें पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था. नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमणकारियों का रवैया असहयोगपूर्ण बना रहा- वरुण जैन, उप निदेशक, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व

धमतरी में वन विभाग की कार्रवाई (ETV BHARAT)

कोर्ट में दायर की गई याचिका

वरुण जैन ने बताय कि इस मामले को लेकर लोगों ने न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया है. सोमवार को कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शेष 162 आरोपी फरार हैं. ग्रामीणों की ओर से पांच दिन का समय मांगा गया है और कहा गया है कि वे स्वयं सरेंडर करेंगे. कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम के साथ झूमाझटकी हुई और कुछ ग्रामीणों ने मारपीट करने की भी कोशिश की, जिसमें कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. वरुण जैन ने कहा कि इस मामले में आगे भी बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.