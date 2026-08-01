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संगीत जगत में बड़ी उपलब्धि, प्रोफेसर लवली शर्मा को मिला आकाशवाणी का सर्वोच्च ग्रेड

इस सम्मान की घोषणा के बाद विश्वविद्यालय परिवार और कला जगत में खुशी की लहर है.

Lovely Sharma
भारत की पहली डीलिट सितार वादिका लवली शर्मा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 5:50 PM IST

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खैरागढ़: राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय(RISKSV) की कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. दिल्ली आकाशवाणी ने उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मानों में शामिल 'टॉप ग्रेड आर्टिस्ट' का ग्रेड दिया है. इस उपलब्धि के साथ वे आगरा की पहली कलाकार बन गई हैं, जिन्हें आकाशवाणी का यह सर्वोच्च ग्रेड मिला है.

भारत की पहली डीलिट सितार वादिका

प्रोफेसर लवली शर्मा पहले भारत की पहली डीलिट सितार वादिका के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुकी हैं. अब आकाशवाणी के सर्वोच्च ग्रेड ने उनके संगीत जीवन में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है. भारतीय शास्त्रीय संगीत में 'टॉप ग्रेड आर्टिस्ट' का दर्जा केवल उन चुनिंदा कलाकारों को दिया जाता है, जिन्होंने वर्षों की साधना, उत्कृष्ट प्रस्तुति और राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट योगदान से अपनी अलग पहचान बनाई हो.

प्रोफेसर लवली शर्मा ने इससे पहले राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कुलपति रह चुकी हैं. उन्होंने ग्वालियर में संगीत शिक्षा, शोध और समाजसेवा के क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं. उन्होंने संगीत विषय पर 13 से ज्यादा पुस्तकें लिखीं हैं. जेलों में बंदियों के पुनर्वास के लिए संगीत को माध्यम बनाया. म्यूजिक थेरेपी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनके प्रयासों की तारीफ हुई है.

खैरागढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शी पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया, समयबद्ध परीक्षा परिणाम, राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की कार्यशालाएं, विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू, अधोसंरचना विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे नवाचारों की शुरुआत की है.

संगीत साधना, शिक्षा, शोध, सामाजिक सरोकार और विश्वविद्यालय में किए गए व्यापक नवाचारों के लिए मिला यह राष्ट्रीय सम्मान न केवल प्रो. लवली शर्मा की व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि राजकुमारी इन्दिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है. सम्मान की घोषणा के बाद विश्वविद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, कलाकारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत और खैरागढ़ की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया.

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