छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का ब्रेकथ्रू पूरा, तीन राज्यों की कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

छत्तीसगढ़ ने अधोसंरचना विकास में कामयाबी की दर्ज

Tunnel on Raipur Visakhapatnam Highway
रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे पर टनल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 10:48 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी. छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का सफल ब्रेकथ्रू कर लिया है. 2.79 किलोमीटर लंबी यह सुरंग रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

तेजी से हो रहा सुरंग का निर्माण

इस सफलता से अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने नया मुकाम हासिल किया है. रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे पर इस सुरंग का निर्माण चल रहा है. इस सुरंग का ब्रेकथ्रू पूरा होने से रोड निर्माण में और तेजी आएगी. इससे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच तेज़, सुरक्षित और निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित होगी. इस सड़क के बन जाने से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और यातायात व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.

सड़क के टनल का दोनों हिस्सा हुआ पूरा

30 सितम्बर 2025 को इस टनल के लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेकथ्रू पूरा किया जा चुका था. आज हुए ब्रेकथ्रू के साथ टनल के दोनों हिस्सों का निर्माण एक निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. यह सुरंग ट्विन ट्यूब टनल के रूप में विकसित की जा रही है, जो आधुनिक मानकों के अनुरूप अत्यंत सुरक्षित, सुगम और उच्च गुणवत्ता वाला यातायात अनुभव प्रदान करेगी.

रायपुर विशाखापट्टनम सड़क के बारे में जानिए

रायपुर से विशाखापट्टनम तक 464 किलोमीटर लंबे सिक्स लेन का निर्माण हो रहा है. इस लंबे सिक्स-लेन एक्सप्रेस-वे का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. यह राजमार्ग रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचेगा.

इस सड़क का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है. इसके पूरे होने के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच यात्रा के समय में कमी आएगी. इससे छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को और गति मिलेगी.

संपादक की पसंद

