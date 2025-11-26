ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का ब्रेकथ्रू पूरा, तीन राज्यों की कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे पर टनल ( ETV BHARAT )