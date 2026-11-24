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हाथी प्रभावित धान खरीदी केंद्रों पर जन जागरूकता ही शासन का उपाय, एक साथ धान उठाव नीति से बढ़ी मुश्किलें

कोरबा में धान खरीदी और हाथी प्रभावित क्षेत्र ( ETV BHARAT )

कोरबा: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू है. हालांकि बेमौसम बरसात से किसान परेशान जरूर हुए हैं. फिलहाल जिन किसानों ने अपना धान काट लिया है, वह अब खरीदी केंद्रों का रुख कर रहे हैं.

हाथी प्रभावित क्षेत्र के किसान चिंतित कोरबा जैसे जिलों में मौसम की मार के अलावा किसान हाथियों की मौजूदगी से भी दहशत में रहते हैं. कोरबा जिले के लगभग 20 ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं. जहां हाथियों का आना-जाना लगा रहता है. धान हाथियों का पसंदीदा भोजन होता है. जिसकी महक को वह 8 से 10 किलोमीटर दूर से भी सूंघ लेते हैं. सरकार ने इस वर्ष किसी भी धान खरीदी केंद्र से खरीदी की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाने के बाद ही उठाव की नीति जारी की है. इसका मतलब यह हुआ की लगभग 2 महीना तक खरीदी केंद्रों में धान रखना पड़ेगा. इस नीति से खासतौर पर हाथी प्रभावित क्षेत्र के किसान और समितियों के प्रबंधक खासे चिंतित हैं. प्रशासन की नज़र में समस्या का समाधान जन जागरूकता और हाथियों के लोकेशन की ट्रैकिंग ही एकमात्र उपाय है.