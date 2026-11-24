हाथी प्रभावित धान खरीदी केंद्रों पर जन जागरूकता ही शासन का उपाय, एक साथ धान उठाव नीति से बढ़ी मुश्किलें
कोरबा में कई धान खरीदी केंद्र हाथी प्रभावित है. जिससे कई तरह की परेशानी हो सकती है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 3:04 PM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू है. हालांकि बेमौसम बरसात से किसान परेशान जरूर हुए हैं. फिलहाल जिन किसानों ने अपना धान काट लिया है, वह अब खरीदी केंद्रों का रुख कर रहे हैं.
हाथी प्रभावित क्षेत्र के किसान चिंतित
कोरबा जैसे जिलों में मौसम की मार के अलावा किसान हाथियों की मौजूदगी से भी दहशत में रहते हैं. कोरबा जिले के लगभग 20 ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं. जहां हाथियों का आना-जाना लगा रहता है. धान हाथियों का पसंदीदा भोजन होता है. जिसकी महक को वह 8 से 10 किलोमीटर दूर से भी सूंघ लेते हैं. सरकार ने इस वर्ष किसी भी धान खरीदी केंद्र से खरीदी की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाने के बाद ही उठाव की नीति जारी की है. इसका मतलब यह हुआ की लगभग 2 महीना तक खरीदी केंद्रों में धान रखना पड़ेगा. इस नीति से खासतौर पर हाथी प्रभावित क्षेत्र के किसान और समितियों के प्रबंधक खासे चिंतित हैं. प्रशासन की नज़र में समस्या का समाधान जन जागरूकता और हाथियों के लोकेशन की ट्रैकिंग ही एकमात्र उपाय है.
हाथी प्रभावित धान खरीदी केंद्रों की जानकारी
कोरबा वन मंडल के कोरकोमा, कुदमुरा, श्यांग, लेमरू, करतला सहित रायगढ़ की सीमा से लगे इलाके हाथी प्रभावित हैं. जहां धरमजयगढ़ और कोरबा वन मंडल के कई रेंज इस परिधि में आते हैं. जबकि कटघोरा वन मंडल में भी हाथियों की मौजूदगी में लगातार इजाफा हुआ है. जहां पोड़ी उपरोड़ा के आसपास मौजूद गांव, पसान और केंदई के इलाके हाथी प्रभावित हैं.
हाथी प्रभावित क्षेत्र में धान की सुरक्षा चिंता का विषय
इन इलाकों में लगभग 20 से अधिक खरीदी केंद्र ऐसे हैं. जो हाथियों के प्रभाव में हैं, और इन केंद्रों में हाथियों की मौजूदगी बनी रहती है. इन सभी क्षेत्र के गांव के ग्रामीण लगातार हाथियों की मौजूदगी से दहशत में जीवन बिताते हैं. कई बार हाथियों की मौजूदगी के कारण यह अपनी धान की सुरक्षा के लिए रतजगा भी करते हैं. इन इलाकों में मौजूद धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक धान की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं.
इस वर्ष खुले हैं 8 अतिरिक्त केंद्र
कोरबा जिले में इस वर्ष किसानों की परेशानी और अधिक दूरी के सफर को देखते हुए 8 नए धान खरीदी केंद्रों को मंजूरी दी गई है. इसके बाद कोरबा जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है.
53,000 से अधिक किसान बेचेंगे धान
इस वर्ष जिले की 60 सहकारी समितियों में धान बेचने के लिए कुल 53 हजार 475 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. कुल 73 उपार्जन केंद्र में धान खरीदी शुरू की जा चुकी है. इस बार कुल धान का रकबा 85000 हेक्टेयर है. हालांकि फिलहाल कई किसानों के रकबे में त्रुटि है. इस रकबे को सुधारने का भी काम चल रहा है.
जन जागरूकता सहित हाथियों की ट्रैकिंग
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि हाथी प्रभावित धान खरीदी केंद्रों में पूरी तैयारी कर ली गई है. वन विभाग का अमला यहां काम कर रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हाथियों के लोकेशन की ट्रैकिंग भी की जा रही है. बीच में धान का उठाव करने के लिए हमने दो संग्रहण केंद्र बनाए हैं. यदि जरूरत पड़ी तो वहां से धान का उठाव करवा लिया जाएगा. अनाआवश्यक तौर पर किसी तरह का हाथी-मानव संघर्ष निर्मित ना हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है. पूरी तैयारी के साथ धान की खरीदी की जाएगी.