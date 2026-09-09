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एमपी जहरीली शराब मामला: छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अलर्ट, सागर भी भेजी जाएगी टीम

सागर में जहरीली शराब से मौत मामले के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अवैध शराब की अंतरराज्यीय तस्करी रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है. अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 24 घंटे जांच और गश्त के निर्देश दिए गए हैं.बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि अवैध शराब की तस्करी को प्रदेश में प्रवेश करने से रोका जा सके.

सागर में हुई घटना की जांच के लिए छत्तीसगढ़ से आबकारी अधिकारियों को भेजे जाने की तैयारी है. टीम सागर जाकर जहरीली शराब के स्रोत, उसकी सप्लाई और उससे जुड़े सिस्टम की पड़ताल करेगी. जांच के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ में भी अवैध शराब के संभावित नेटवर्क और सप्लाई चैन पर नजर रखी जा सके.

पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों और गंभीर घटनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार ने गंभीरता से लिया है. घटना के बाद आबकारी विभाग ने प्रदेशभर में अवैध मदिरा के विनिर्माण, तस्करी, भंडारण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है.शासन की मंशा है कि प्रदेश में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोका जाए और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

रायपुर. मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है. प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब की तस्करी, निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने प्रदेशव्यापी जांच अभियान शुरू कर दिया है. वहीं, सागर की घटना की पड़ताल के लिए छत्तीसगढ़ से आबकारी अधिकारियों की टीम सागर भेजे जाने की तैयारी है. यह टीम जहरीली शराब के स्रोत और उससे जुड़े सिस्टम की जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार करेगी.

हर जिले में बनेगी विशेष जांच टीम

अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर कार्रवाई के लिए हर जिले में उड़नदस्ते के अलावा विशेष जांच दल गठित किए गए हैं. ये टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी और अवैध शराब से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई करेगी.

शराब दुकानों और ढाबों पर औचक जांच

प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा दुकानों की भी सघन जांच की जा रही है. नॉन-ड्यूटी पेड यानी NDP शराब, लीकेज और मिलावटी मदिरा की जांच के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं. इसके अलावा होटल, ढाबों और अवैध अहातों पर भी दबिश देकर शराब की जब्ती और कानूनी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

कच्ची शराब और स्पिरिट सिंडिकेट पर नजर

आबकारी विभाग ने वनांचल, नदी-नालों और अन्य संदिग्ध क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया है.सिर्फ शराब बनाने वालों तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध स्पिरिट के कारोबार और उसके सप्लाई नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है. विभाग शराब और स्पिरिट के मूल स्रोत का पता लगाकर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा.

शिकायत मिलते ही होगी कार्रवाई

अवैध शराब से जुड़ी किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. विभाग के टोल-फ्री नंबर, मनपसंद ऐप, समाचार पत्रों और आम नागरिकों से मिलने वाली सूचनाओं को कार्रवाई के लिए प्राथमिकता से लिया जाएगा. आबकारी विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी तत्काल विभाग तक पहुंचाएं.

नोडल अधिकारी करेंगे रोजाना मॉनिटरिंग

प्रदेशभर में चल रहे अभियान की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है. सभी जिलों और संभागों में होने वाली कार्रवाई की रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी. नोडल अधिकारी को प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक पूरे प्रदेश की कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को सौंपनी होगी.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

आबकारी आयुक्त पदुम सिंह एल्मा ने मैदानी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध और जहरीली शराब के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कर्तव्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

9 सितंबर की VC बैठक के बाद जारी हुए निर्देश

विभाग की यह पूरी कार्रवाई 9 सितंबर 2026 को सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक के बाद तेज की गई है. बैठक के बाद प्रदेश के सभी मैदानी अधिकारियों को विशेष जांच अभियान और निगरानी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए.

सिर्फ अधिकृत दुकानों से खरीदें शराब

आबकारी विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध शराब का सेवन न करें और शराब की खरीद केवल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित अधिकृत मदिरा दुकानों से ही करें. अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की सूचना विभाग के टोल-फ्री नंबर 14405 या मनपसंद ऐप के माध्यम से तत्काल दी जा सकती है.

सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद छत्तीसगढ़ ने न सिर्फ अपने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है, बल्कि प्रदेशभर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. अब सागर भेजी जाने वाली टीम की जांच और प्रदेश में चल रही कार्रवाई से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि जहरीली शराब के संभावित स्रोत और सप्लाई नेटवर्क पर किस तरह प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकती है.