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कवर्धा न्यायालय से पेशी के दौरान आरोपी फरार, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

कवर्धा जिला अदालत से आबकारी एक्ट का आरोपी फरार ( ETV BHARAT )

कवर्धा: कबीरधाम जिले में आबकारी विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार 21 वर्षीय आरोपी न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. पूरी घटना गुरुवार की है. आरोपी के फरार होने की खबर मिलते ही आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. 24 घंटे बाद भी आरोपी का सुराग नहीं मिल सका है. प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर ड्यूटी में तैनात मुख्य आरक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है.

आबकारी एक्ट में गिरफ्तार हुआ था आरोपी फरार आरोपी की पहचान प्रकाशदास मानिकपुरी के रूप में हुई है. वह 21 साल का है. उसे अवैध शराब के परिवहन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. 26 नवंबर को आबकारी विभाग की टीम उसे न्यायालय में पेश करने के लिए लेकर पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर आबकारी पुलिस को चकमा दिया और अभिरक्षा से फरार हो गया. अचानक आरोपी के गायब होने से मौके पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.