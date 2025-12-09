ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला, दीपेन चावड़ा के खिलाफ EOW ने पेश किया चालान

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई बड़े घोटाले में एक बड़ा घोटाला कस्टम मिलिंग का भी है. इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा(ईओडब्ल्यू) ने दीपेन चावड़ा के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है. दीपेन चावड़ा को नवंबर महीने में गिरफ्तार किया गया था. वह अनवर ढेबर का सहयोगी है.

दीपेन चावड़ा के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने के कारण रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के समक्ष चालान पेश किया गया. इसमें बताया गया है कि दीपेन चावड़ा, ईओडब्ल्यू में दर्ज कई प्रकरणों में लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक अवैध धनराशि के प्रबंधन में शामिल था. कस्टम मिलिंग घोटाला में दीपेन चावड़ा के द्वारा 20 करोड़ की राशि लोक सेवकों की ओर से एकत्र करने के प्रमाण मिले थे.

पहले भी पेश हो चुके हैं चालान

कस्टम मिलिंग घोटाला में फरवरी 2025 में तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर के खिलाफ और अक्टूबर 2025 में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के खिलाफ EOW ने न्यायालय में चालान पेश किया था.

अनवर ढेबर साल 2022 से 2023 तक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति थे. आयकर विभाग के छापे के दौरान प्राप्त डिजिटल साक्ष्य से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वह न केवल शराब घोटाला बल्कि तत्कालीन सरकार के समय अन्य महत्वपूर्ण विभाग जैसे PWD वन विभाग में भी प्रभाव रखते थे. अनवर ढेबर के द्वारा कस्टम मिलिंग घोटाला में अनिल टुटेजा के लिए राइस मिलों से की गई अवैध वसूली का संग्रहण व्यय निवेश और उपभोग किया गया है.