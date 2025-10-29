भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला, तीन पटवारी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2025 at 11:00 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. EOW और ACB ने यह कार्रवाई की है. एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने 3 पटवारी को गिरफ्तार किया है. इन तीन पटवारियों में तत्कालीन पटवारी दिनेश पटेल (नायक बांधा), लेखराम देवांगन (टोकरो) और बसंती धृतलहरें (भेलवाडीह) शामिल है.
यह कार्रवाई ईओडब्ल्यू एसीबी में दर्ज अपराध के तहत की गई है. तीनों पटवारियों पर गंभीर आरोप है. यह आरोप है कि साल 2020 से साल 2024 तक रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर में तीनों पटवारियों ने गड़बड़ी की है. इनके ऊपर भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है.
भूमाफिया के साथ मिलकर गड़बड़ी के आरोप: EOW और ACB के मुताबिक इन तीन आरोपियों पर आरोप है कि इन्होंने भूमाफियाओं और निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर भूमि का बैक डेट में बंटवारा और नामांतरण कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए. इन्होंने शासन द्वारा अधिग्रहित भूमि को फिर से शासन को विक्रय कर मुआवजा प्राप्त करने जैसी धोखाधड़ी को अंजाम दिया. इसके अलावा कई मामलों में भूमि स्वामी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा दिलाने और निजी भूमि को गलत तरीके से अधिग्रहण दिखाकर टुकड़ों में बांटकर भुगतान लेने के सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले हैं.
आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश: जांच में यह बात सामने आई है कि इस षड्यंत्र के माध्यम से शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक स्थिति पहुंचाई गई है. ब्यूरो के अधिकारियों के अनुसार तीनों आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर रायपुर के कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में पूर्व में 10 आरोपी जिसमें दो लोक सेवक भी शामिल हैं. इनके खिलाफ 13 अक्टूबर 2025 को प्रथम चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है.
इस केस में तीनों आरोपी और अन्य फरार लोक सेवकों के खिलाफ न्यायालय द्वारा वारंट जारी करने के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है. इस दौरान हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर लगी रोक हटने के बाद ईओडब्ल्यू एसीबी ने तीनों को बुधवार को गिरफ्तार किया. इस मामले के अन्य आरोपी फरार हैं जिसकी तलाश की जा रही है.