ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का अनुरोध, कैशलैस चिकित्सा सुविधा पर 29 जुलाई को मंत्रालय में बैठक

बैठक में कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा.

CG Staff Officer Federation
शासकीय सेवकों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राज्य शासन द्वारा साल 2026-27 बजट में घोषित शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना को लागू करने के लिए बैठक होगी. 29 जुलाई 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में कर्मचारी संगठनों के साथ इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है.

कैशलैस चिकित्सा सुविधा पर 29 जुलाई को मंत्रालय में बैठक

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा, ''फेडरेशन द्वारा 7 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजा गया गया था कि कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना लागू करने से पूर्व कर्मचारी संगठनों से विस्तृत विचार-विमर्श किया जाए. ताकि योजना कर्मचारियों के हितों के अनुरूप, व्यावहारिक एवं प्रभावी रूप से लागू की जा सके."

CG Staff Officer Federation
शासकीय सेवकों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा (ETV Bharat)

बजट घोषणा के कई माह बाद भी योजना के संचालन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश, पात्रता, अस्पतालों का पंजीयन, उपचार प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान जारी नहीं होने से कर्मचारियों के बीच भ्रम एवं असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसलिए योजना लागू करने से पूर्व कर्मचारी संगठनों के सुझाव प्राप्त करना आवश्यक है: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

CG Staff Officer Federation
शासकीय सेवकों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा (ETV Bharat)

कर्मचारी संगठनों के साथ होगी बैठक

वहीं, मुख्य सचिव द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. उनके निर्देशों के पालन में स्वास्थ्य सचिव द्वारा 29 जुलाई 2026 को मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई है. जिसमें कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी. कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था शुरू होने से कर्मचारियों और अधिकारियों को काफी हद तक फायदा मिलेगा. बीमारी की स्थिति में तत्काल और बेहतर इलाज मिलने से उनकी मुश्किलें दूर होंगी.

CG Staff Officer Federation
शासकीय सेवकों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा (ETV Bharat)

कर्मचारी संगठनों के सुझाव को रखा जाएगा

फेडरेशन ने मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के इस सकारात्मक कदम का स्वागत किया है. इसके साथ ही विश्वास व्यक्त किया है कि बैठक में कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा. योजना को अधिक पारदर्शी, सरल, व्यापक एवं कर्मचारी हितैषी स्वरूप में लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा.
फेडरेशन ने प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे अपने व्यावहारिक सुझाव फेडरेशन को उपलब्ध कराएं. ताकि उन्हें बैठक में प्रभावी रूप से शासन के सामने रखा जा सके.

CG Staff Officer Federation
शासकीय सेवकों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा (ETV Bharat)

पुलिस की निगेटिव छवि न बनाएं, पॉजिटिव पुलिसिंग पर फोकस करें, पब्लिक में गलत मैसेज देने से बचें: वैभव मिश्रा

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी: ऑरेंज और येलो अलर्ट 24 से 48 घंटे के लिए जारी

घर में रहेगा तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा, परिवार ने किया संग्रहालय नहीं भेजने का फैसला

TAGGED:

EMPLOYEES OFFICERS ASSOCIATION CG
CHIEF SECRETARY CHHATTISGARH
HEALTH DEPARTMENT
RAIPUR CHHATTISGARH GOVERNMENT
CG STAFF OFFICER FEDERATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.