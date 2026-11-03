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पटवारियों पर एक्शन से भड़का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, सीएम साय से हस्तक्षेप की मांग

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने पटवारियों पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया है. उन्होंने राजस्व पटवारियों की लंबित मांगों एवं PV ऐप की व्यवहारिक और तकनीकी समस्याओं का हल नहीं करने पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि इन समस्याओं का हल किए बिना पटवारियों के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. हम इसका विरोध करते हैं.

कर्मचारी संगठनों की जायज मांग पर हो संवाद- कमल वर्मा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि "लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारी संगठनों की जायज मांगों पर संवाद एवं सकारात्मक पहल के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए. PV ऐप की तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण और वर्षों से लंबित वेतन विसंगति का समाधान पटवारी संवर्ग की न्यायसंगत मांगें हैं. इन समस्याओं का निराकरण करने के बजाय बलौदाबाजार जिले में पटवारी संघ के पदाधिकारियों एवं अन्य पटवारियों के स्थानांतरण, कारण बताओ नोटिस और महासमुंद जिले में पटवारियों के निलंबन जैसी कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है."