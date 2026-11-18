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पटवारियों की हड़ताल को छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी संघ का समर्थन, निकाली आक्रोश रैली

छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी संघ का समर्थन ( ETV BHARAT )

रायपुर/ कवर्धा/ खैरागढ़: राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में बुधवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आक्रोश रैली निकाली. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की दो प्रमुख मांग शामिल है.

छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी संघ का समर्थन छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पूरे प्रदेश में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है. सभी 33 जिला मुख्यालय 148 ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है.