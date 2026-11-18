पटवारियों की हड़ताल को छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी संघ का समर्थन, निकाली आक्रोश रैली
3% लंबित महंगाई भत्ता और पटवारियों के समर्थन में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आक्रोश जताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 6:02 PM IST
रायपुर/ कवर्धा/ खैरागढ़: राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में बुधवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आक्रोश रैली निकाली. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की दो प्रमुख मांग शामिल है.
छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी संघ का समर्थन
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पूरे प्रदेश में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है. सभी 33 जिला मुख्यालय 148 ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है.
आक्रोश रैली में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं को रखा गया है. प्रदेश भर के राजस्व पटवारी संघ के साथी अपनी जायज मांग को लेकर एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी समस्याओं का निराकरण करने के बजाय पटवारियों पर कार्रवाई की जा रही है. EOW की जांच का हवाला देकर पटवारियों को डराया जा रहा है-चंद्रशेखर तिवारी,प्रदेश अध्यक्ष, छग तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि लगातार कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मांग कर रहा है कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी और पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए, वह भी एरियर्स के सहित होना चाहिए. सरकार ने अभी जो 2% DA जारी किया है, वह जनवरी का हमारा लंबित था.
तिवारी ने कहा कि सरकार ने पूरे 10 महीने के बाद 2% DA बढ़ाने का आदेश जारी किया है. कर्मचारियों के कई लाख रुपए कई कर्मचारियों के एरियर्स तक का भुगतान नहीं हुआ है. इन दो बिंदुओं को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है. इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे.
पटवारियों के समर्थन में उतरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला महामंत्री रामचंद्र तांडी ने बताया कि 1 महीने से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर अपनी जायज मांग को लेकर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. सरकार के द्वारा इस मामले को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है और ना ही पटवारी की सुध सरकार के द्वारा ली जा रही है. उल्टा सरकार के द्वारा पटवारीयो के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है. पटवारी को निलंबित किया जा रहा है. ब्रेक इन सर्विस किया जा रहा है, जो की निंदनीय है. हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं. हम लोग साल 2016 से महंगाई भत्ता की मांग सरकार से कर रहे थे. अब भी केंद्र से तुलना करें तो राज्य के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 3% लंबित है. 37 दिनों से तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल, निलंबन और तबादले की कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.
कवर्धा जिले में पिछले 37 दिनों से पटवारियों की हड़ताल
राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन को अब अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन और शिक्षक महासंघ का भी समर्थन मिल गया है. पटवारियों पर हो रही निलंबन और तबादले की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को पटवारियों ने आक्रोश महारैली निकाली. रैली में जिलेभर के बड़ी संख्या में पटवारी, अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.
अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष अर्जुन चंद्रवंशी ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन और शिक्षक महासंघ पटवारी संघ के आंदोलन के साथ खड़े हैं. उन्होंने शासकीय सेवकों और पेंशनरों की लंबित मांग उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के समान तीन प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए.
पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष गेंदूराम मेरावी ने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए पटवारियों के निलंबन और तबादले जैसी कार्रवाई की जा रही है. जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा
खैरागढ़ में राजस्व का कामकाज ठप
तीन पटवारियों के निलंबन, पीवी ऐप से जुड़ी शिकायतों, वेतन विसंगति और महंगाई भत्ते सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पटवारी लामबंद हैं. अब इस आंदोलन को अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन का भी समर्थन मिल गया है. वहीं पटवारियों की लंबी हड़ताल का सीधा असर अब आम नागरिकों और किसानों के रोजमर्रा के कामकाज पर दिखाई देने लगा है.
लोगों की जमीन की नकल निकलवाने, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान होना पड़ रहा है. कई जरूरी प्रकरण लंबित होने से किसानों को बार-बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.