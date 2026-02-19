ETV Bharat / state

सीजीबीएसई बोर्ड परीक्षा, छत्तीसगढ़ में एग्जाम की तैयारियां पूरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की विद्यार्थियों से विशेष अपील

बोर्ड परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए दुर्ग जिले में 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है. प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच संबंधित केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. पहले इन्हें 27 थानों में सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनधिकृत पहुंच या गड़बड़ी की संभावना न रहे.

दुर्ग/ कोंडागांव : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आयोजित बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होने जा रही है. पूरे प्रदेश में बोर्ड परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. रायपुर से बस्तर संभाग तक हर तरह की तैारियां पूरी कर ली गई है. दुर्ग और कोंडागांव ज़िले में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार है. इस वर्ष दुर्ग जिले में कुल 30,420 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 10वीं के 16,857 और 12वीं के 13,563 छात्र-छात्राएं हैं. इस साल कोंडागांव में 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले से कुल 7,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 5,656 विद्यार्थी परीक्षा देंगेय

बोर्ड परीक्षा पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बयान (ETV BHARAT)

बोर्ड परीक्षा के लिए दुर्ग में उड़न दस्ता गठित

जिला स्तर पर तीन उड़न दस्ते गठित किए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई करेंगे. स्कूलों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके.

कोंडागांव में बोर्ड परीक्षा की तैयारियां पूरी

नक्सल प्रभावित जिले कोंडागांव में भी सीजीबीएसई परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. जिले में कुल 160 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं, जिनमें से मंडल द्वारा 82 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं. सभी केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र एवं अन्य गोपनीय सामग्री सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेज दी गई है. इन प्रश्न पत्रों को संबंधित परीक्षा केंद्रों के निकटवर्ती पुलिस थाना एवं चौकियों में सुरक्षित रखा गया है. परीक्षा के दिन केंद्राध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रश्न पत्र प्राप्त कर परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाएगा.

कोंडागांव में बोर्ड एग्जाम की तैयारियां (ETV BHARAT)

कलेक्टर कोंडागांव के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का गठन भी कर दिया गया है, जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगी. इस वर्ष कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले से कुल 7,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 5,656 विद्यार्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं- भारती प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी, कोंडागांव

कोंडागांव शिक्षा विभाग (ETV BHARAT)

शिक्षा मंत्री की बोर्ड परीक्षार्थियों से अपील

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे शांत और एकाग्र मन से परीक्षा दें. उन्होंने छात्रों से अपील की कि किसी भी प्रकार का भय या तनाव न रखें और कोई गलत कदम न उठाएं. परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.