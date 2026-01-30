ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बंदूकबाज शिक्षक पर शिक्षा विभाग का एक्शन, तीन साल तक नहीं बढ़ेगी सैलरी

छत्तीसगढ़ में एक सरकारी शिक्षक पर तगड़ा एक्शन हुआ है. स्कूल में बंदूक लहराने पर यह कार्रवाई हुई है.

Surajpur Barbaspur High School
सूरजपुर बरबसपुर हाई स्कूल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 10:19 PM IST

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में शिक्षा विभाग ने स्कूल में बंदूक लेकर आने वाले टीचर पर कार्रवाई की है. स्कूल परिसर में बंदूक लेकर धमकी देने वाले प्रधान पाठक की तीन साल तक इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी किया गया है. इस कार्रवाई के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप का माहौल है.

प्रधान पाठक ने महिला टीचर को धमकाया

यह पूरी घटना एक साल पहले की है. शासकीय हाई स्कूल बरबसपुर में पदस्थ प्रधान पाठक बंदूक लेकर स्कूल परिसर में पहुंच गया. आरोप है कि प्रधान पाठक ने स्कूल में बंदूक लेकर मौजूद महिला प्रधानाध्यापक को डराने और धमकाने का प्रयास किया था. यह घटना सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था.घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें प्रधान पाठक को स्कूल परिसर में बंदूक के साथ देखा गया था. वीडियो के वायरल होने के बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और शिक्षा विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया था.

सूरजपुर में शिक्षा विभाग का एक्शन (ETV BHARAT)

एक साल बाद प्रधान पाठक पर तगड़ा एक्शन

इसके बाद पूरे मामले की विभागीय जांच कराई गई. जांच प्रक्रिया के दौरान गवाहों के बयान,सबूतों और वायरल वीडियो की भी गहनता से जांच की गई. विभागीय जांच में प्रधान पाठक को दोषसिद्ध पाया गया. जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि स्कूल जैसे संवेदनशील और अनुशासनात्मक स्थान पर हथियार लेकर पहुंचना अनुशासनात्मक लापरवाही है.

स्कूल परिसर में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता और डर का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह कार्रवाई एक नजीर के रूप में देखी जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो- अजय मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर

तीन साल तक नहीं बढ़ेगी सैलरी

आरोपी प्रधानपाठक के खिलाफ लंबे समय तक चली जांच और निलंबन की अवधि के बाद अब शिक्षा विभाग ने अंतिम निर्णय लेते हुए प्रधान पाठक की तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा सुनाई है.इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है.

