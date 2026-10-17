महासमुंद के सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही, एक मासूम की मौत, दो शिक्षक सस्पेंड
मुड़ीडीह प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे की शुक्रवार को मौत हो गई. इस केस में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है. राहुल भोई की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 6:11 PM IST
महासमुंद: जिले के बसना ब्लॉक से शुक्रवार को एक दर्दनाक और लापरवाही भरी खबर सामने आई थी. शासकीय प्राथमिक शाला मुड़ीडीह में चौथी कक्षा के एक छात्र की झूले के रस्सी में गला फंसने से मौत हो गई. उस समय स्कूल में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था. अब इस केस में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है. प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक पर सस्पेंशन की गाज गिरी है.
झूले की रस्सी से छात्र की मौत
मृतक छात्र की पहचान तरुण चौहान के रूप में हुई है. कल शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे यह हादसा हुआ था. स्कूल 10 बजे लगती है उससे पहले ही तरुण स्कूल पहुंच गया था. रोजाना की तरह तरुण बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और खेल रहा था. खेलते-खेलते ही अचानक तरुण का गला रस्सी में फंस गया और वह लटक गया. मौके पर मौजूद बच्चों में अफरा तफरी मच गयी. बच्चे घटना की जानकारी देने स्कूल तक पहुंचे लेकिन उस वक्त स्कूल में कोई नहीं था. एक महिला को घटना के बारे में पता चला. वह मौके पर पहुंची. तब तक तरुण की मौत हो चुकी थी.
घटना शुक्रवार सुबह की है और उस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था. कुछ महिलाएं जब स्कूल परिसर पहुंची तो उन्होंने बच्चे को लटका देखा. उसे नीचे उतारने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.सूचना मिलने पर भंवरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. मर्ग कायम कर शव को बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.- अंजना चंद्रा, चौकी प्रभारी भंवरपुर, महासमुंद
जिला शिक्षा विभाग का एक्शन, दो शिक्षक निलंबित
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने बड़ी कार्रवाई की है. स्कूल के प्रधानपाठक रघुनाथ चौधरी और सहायक शिक्षक एलबी गुणितराम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
जांच में स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और उपस्थिति में लापरवाही को लेकर दोनों को दोषी पाया गया है. निलंबन के दरम्यान दोनों को जीवन निर्वाह भत्ता जारी रहेगा. इस केस में प्रशासनिक जांच की होगी- बीएल देवांगन, जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद
महासमुंद की इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है. अगर स्कूल में उस वक्त शिक्षक मौजूद रहते तो इस तरह की घटना नहीं होती. आज एक घर का मासूम जिंदा होता.