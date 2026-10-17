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महासमुंद के सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही, एक मासूम की मौत, दो शिक्षक सस्पेंड

शिक्षा विभाग महासमुंद ( ETV BHARAT )

महासमुंद: जिले के बसना ब्लॉक से शुक्रवार को एक दर्दनाक और लापरवाही भरी खबर सामने आई थी. शासकीय प्राथमिक शाला मुड़ीडीह में चौथी कक्षा के एक छात्र की झूले के रस्सी में गला फंसने से मौत हो गई. उस समय स्कूल में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था. अब इस केस में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है. प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक पर सस्पेंशन की गाज गिरी है.

झूले की रस्सी से छात्र की मौत मृतक छात्र की पहचान तरुण चौहान के रूप में हुई है. कल शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे यह हादसा हुआ था. स्कूल 10 बजे लगती है उससे पहले ही तरुण स्कूल पहुंच गया था. रोजाना की तरह तरुण बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और खेल रहा था. खेलते-खेलते ही अचानक तरुण का गला रस्सी में फंस गया और वह लटक गया. मौके पर मौजूद बच्चों में अफरा तफरी मच गयी. बच्चे घटना की जानकारी देने स्कूल तक पहुंचे लेकिन उस वक्त स्कूल में कोई नहीं था. एक महिला को घटना के बारे में पता चला. वह मौके पर पहुंची. तब तक तरुण की मौत हो चुकी थी.