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डीएवी मुख्यमंत्री स्कूल में पीटीआई टीचर पर छात्रों की पिटाई का आरोप, CCTV वीडियो और जांच के बाद एक्शन

बलरामपुर के डीएवी स्कूल में एक शिक्षक ने स्कूली बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी. अब उसके खिलाफ एक्शन हुआ है.

Balrampur Education Department
बलरामपुर शिक्षा विभाग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 8:50 PM IST

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बलरामपुर: वाड्रफनगर ब्लॉक के प्रेमनगर में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल है. यहां पीटीआई टीचर के द्वारा छात्रों की पिटाई करने के मामले में एक्शन लिया गया है. 7 अगस्त को आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इस घटना को लेकर बच्चों के परिजनों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है.

पीटीआई टीचर पर छात्रों की पिटाई का आरोप

डीएवी मुख्यमंत्री स्कूल में पीटीआई शिक्षक के द्वारा दो छात्रों की पिटाई का यह मामला है. इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने और छात्रों के परिजनों के विरोध और शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है. स्कूल के प्राचार्य ने पीटीआई शिक्षक गंगाधर को बर्खास्त कर सेवा समाप्त कर दिया है.

Letter from DAV School
डीएवी स्कूल का लेटर (ETV BHARAT)

परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से की थी शिकायत

प्रेमनगर के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करने वाले दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ. आरोप है कि बच्चों को समझाने की बजाय पीटीआई शिक्षक गंगाधर ने छात्रों को ऑफिस में बुलाकर दरवाजा बंद कर थप्पड़ और स्टंप से पिटाई की. पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई . जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

स्कूल प्रबंधन ने जांच के बाद की कार्रवाई

छात्रों ने इसकी शिकायत घर पहुंचकर अपने परिजनों से की, जिसके बाद परिजनों के आक्रोश और शिकायत पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा जांच और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पीटीआई शिक्षक गंगाधर के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में शिक्षकों के क्रूर व्यवहार को दर्शाया है. इस घटना की शिकायत शिक्षा विभाग से करने की बात भी परिजनों के तरफ से की जा रही है.

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