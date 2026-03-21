भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की समीक्षा, ठेकेदारों को निर्देष, एक साल में काम करें पूरा
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा में भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण की समीक्षा की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 10:36 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शनिवार को भोरमदेव मंदिर परिसर में भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण से जुड़े विभागों और ठेकेदारों की मैराथन मीटिंग ली. इस समीक्षा मीटिंग में विजय शर्मा ने मंदिर निर्माण से जुड़ी बातों पर चर्चा की. उन्होंने मुख्य मंदिर परिसर का उन्नयन, सरोवर का सौंदर्यीकरण, मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुवा, सरोदा, पार्किंग से जुड़े कार्यों की जानकारी हासिल की.
जिला स्तर पर निगरानी समिति गठित
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीटिंग में कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा पर पूर्णता इन दो पैमानों पर सभी कामों की मॉनिटरिंग होगी. इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी समिति गठित की गई है. उन्होंने सभी ठेकेदारों से कहा कि 15-15 दिन में किए जाने वाले कार्यों की टाइमलाइन दें. निगरानी समिति को हर सोमवार कार्यस्थल का मुआयना कर प्रगति की समीक्षा के निर्देश दिए. इस दौरान निर्माण कार्य में लगे सभी प्रोजेक्ट इंचार्ज और इंजीनियर्स को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए कहा. काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई की बात विजय शर्मा ने कही है.
श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाए ध्यान
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा के दौरान कहा कि मुख्य मंदिर परिसर में पेड़ों के इर्द गिर्द श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए. इसके लिए चबूतरे बनवाएं जाएं. इसके अलावा मंदिर परिसर में जो भी प्रवेश द्वार और खंभे बनाए जा रहे हैं. उसमें फनी नागवंशी स्थापत्य की झलक दिखे, ऐसी संरचनाएं बनाए जाने के निर्देश डिप्टी सीएम ने दिए हैं.
सरोवर स्थल में पिचिंग और लाइनिंग का काम तकनीकी उत्कृष्टता के साथ किया जाए. सरोवर तट पर सीढ़ियां तथा उसके ऊपर शेड का निर्माण व्यवस्थित रूप से होने चाहिए जिससे श्रद्धालु वहां आराम से बैठ सकें. सरोवर के किनारे लगने वाले स्ट्रीट लाइट के पोल भी आकर्षक रूप से तैयार करवाए जाएं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
पार्किंग के निर्माण में बरतें सावधानी
उन्होंने कहा कि पार्किंग में करीब बनने वाले दुकानों को इस प्रकार से बनाया जाए जिससे पार्किंग स्थल पर वाहनों का प्रवेश और निकासी व्यवस्थित और सुचारु रूप से संचालित हो. उन्होंने पूरे कॉरिडोर में पेयजल, शौचालय जैसे जनसुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं. छेरकी महल, रामचुवा में होने वाले निर्माण और उन्नयन कार्यों की प्रगति के बारे में संबंधित ठेकेदार से डिप्टी सीएम ने जानकारी हासिल की. उन्होंने मड़वा महल में प्रवेश द्वार, बाउंड्री वाल, कलाकृतियों की स्थापना, पर्यटकों की बैठक व्यवस्था का निर्माण पूरी क्वॉलिटी के साथ करने के निर्देश दिए.