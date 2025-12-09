कवर्धा में मेडिकल सेवा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने डॉक्टरों का किया सम्मान

ETV Bharat / state

कबीरधाम जिला के वनांचल में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया डॉक्टरों का सम्मान

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
कबीरधाम: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया. एक कार्यक्रम में जिला अस्पताल सहित निजी स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सक बड़ी संख्या में जुटे. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी चिकित्सकों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया. इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई.

वनांचल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

इस कार्यक्रम में उन चिकित्सकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने सुदूर वनांचलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों का बेहतर इलाज किया. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चिकित्सक आधे भगवान होते हैं. आपात स्थिति में लोगों की जान बचाना, सेवा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण हैं. कवर्धा के स्थानीय ही नहीं बल्कि बाहर से आए चिकित्सकों ने भी कवर्धा को अपना समझकर सेवा की है, जिसके लिए पूरा जिला उनका आभारी है.

विजय शर्मा ने की अहम घोषणाएं

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि 318.27 करोड़ रुपये की लागत से कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है. आगामी 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूजित आधारशिला के साथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए सभी चिकित्सकों को आमंत्रित किया.

कबीरधाम में मेडिकल सुविधाओं की जानकारी

  • 50 बिस्तर वाले मातृत्व एवं शिशु अस्पताल के लिए 40 पदों की स्वीकृति.
  • कबीरधाम जिला अस्पताल में 16.63 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, सिटी स्कैन, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, अत्याधुनिक ओटी, हमर लैब में पावर बैकअप
  • अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 220 बिस्तर करने के साथ 258 नए पद स्वीकृत
  • सीएचसी पिपरिया और पीएचसी रेंगाखार को एम्बुलेंस
  • बोड़ला सीएचसी में सोनोग्राफी मशीन और शासकीय आवास
  • पिपरिया, सहसपुर लोहारा में पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ
  • राजा नवागांव उपस्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी
  • तरेगांव पीएचसी का सीएचसी में उन्नयन
