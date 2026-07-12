ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कवर्धा दौरा, गन्ना किसानों को बांटे शेयर

कवर्धा : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा रविवार को कवर्धा दौरे पर रहे. यहां उन्होंने पीजी कॉलेज इंडोर स्टेडियम में नवीन गन्ना किसानों को शेयर प्रमाण पत्र का वितरण किया. डिप्टी सीएम ने शेयर प्रमाण पत्र वितरण एवं कृषक संगोष्ठी में हिस्सा लिया. इस अवसर पर जिले के सैकड़ों गन्ना किसान, शेयरधारी सदस्य मौजूद रहे. इनके अलावा कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने के अधिकारी भी शामिल हुए.

कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नवीन गन्ना किसानों को शेयर प्रमाण पत्र बांटे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी शक्कर कारखाने की मजबूती किसानों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि जितने अधिक किसान कारखाने के शेयरधारी बनेंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और कारखाना आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा. उन्होंने सभी शेयरधारी किसानों से अपील की कि वे अपने खेतों में उत्पादित गन्ने की बिक्री शक्कर कारखाने को ही करें. इससे कारखाने की आय में वृद्धि होगी और उसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को बेहतर भुगतान, सुविधाओं तथा भविष्य की योजनाओं के रूप में मिलेगा.

गन्ना किसानों के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

सहकारिता की भावना को मजबूत बनाकर ही किसानों की आर्थिक स्थिति को और सशक्त किया जा सकता है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

इस अवसर पर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का भी शुभारंभ किया गया. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को गन्ना उत्पादन की आधुनिक तकनीकों, खरीदी प्रक्रिया, भुगतान, शासकीय योजनाओं तथा कारखाने की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी. कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने शक्कर कारखाने से जुड़कर सहकारिता को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करने का संकल्प लिया.