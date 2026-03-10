विजय को मिली बिहार में विजय कराने की जिम्मेदारी, विधान सभा के बाद राज्यसभा चुनाव में अहम हुई छत्तीसगढ़ की भूमिका

विजय को मिली बिहार में विजय कराने की जिम्मेदारी, विधान सभा के बाद राज्यसभा चुनाव में अहम हुई छत्तीसगढ़ की भूमिका
बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी तेज कर दी है. बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर विजय शर्मा को अहम जिम्मेदारी मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 10, 2026 at 6:06 PM IST
रायपुर: 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है. इसमें बिहार के राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.
राज्यसभा चुनाव में विजय शर्मा को बिहार की जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार, हरियाणा और ओडिशा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. बिहार के राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को बिहार में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है. इन दोनों लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया है.
राज्यसभा चुनाव में बिहार पर नजर
इस बार बिहार के राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा पूरे देश में है. राज्यसभा का चुनाव इस बार काफी अहम भी है. क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के चुनाव का नामांकन कर चुके हैं. वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चयनित होंगे.
छत्तीसगढ़ में हो चुका है निर्विरोध चुनाव
छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते हैं. इसमें भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी जा चुकीं हैं. इन दोनों लोगों को 9 मार्च को विधानसभा के सचिव ने जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया है.
2025 बिहार विधान सभा चुनाव में भी थी अहम भूमिका
साल 2025 बिहार विधान सभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई थी. भाजपा प्रभारी और वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित तमाम बड़े नेता बिहार चुनाव में गए थे. छत्तीसगढ़ के पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल को वैशाली जिला और पातेपुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी.
छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की ड्यूटी भी बिहार में लगाई गई थी, उनको उत्तर बिहार के कई जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी. वहीं पहले चरण में शामिल छपरा, सीवान और गोपालगंज का प्रभारी बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव को बनाया गया था. बिहार की राजनीति में छत्तीसगढ़ के नेताओं का जाना छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी शुभ माना जा रहा है. खास तौर से नितिन नबीन उन्हें खूब जगह भी दे रहे हैं. विधानसभा चुनाव 2025 के बाद राज्यसभा के चुनाव में भी बिहार के नेताओं को राज्यसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया .